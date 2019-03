Fahrradfahrer in Ebelsbach schwer gestürzt: Am Freitag (01.03.2019) gegen 14.54 Uhr befuhr ein 79-jähriger Radfahrer die Stettfelder Straße in Fahrtrichtung Stettfeld, meldet die Polizei am Samstag. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Radfahrer ohne jegliche Fremdbeteiligung.

Verunglückter Fahrradfahrer trug keinen Helm

Hierbei schlug der Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen hatte, schwer mit seinem Kopf auf der Straße auf. Laut den Aussagen des behandelnden Notarztes zog sich der Mann lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort, mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Leopoldina Krankenhaus nach Schweinfurt transportiert. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und inneren Blutungen.

