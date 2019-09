Auto stürzt bei Unfall in Unterfranken Bahndamm hinab: Am Freitagabend (6.09.2019) ereignete sich auf der B26 in Haßfurt ein schwerer Unfall. Vermutlich beim Abbiegen in Richtung Schweinfurt geriet ein Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn, berichtet Michael Will als BRK-Sprecher Haßberge.

Autounfall in Haßfurt: Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Das Auto überfuhr ein Verkehrszeichen, walzte einen Zaun nieder und stürzte einen rund zehn Meter tiefen Bahndamm hinab. Wenige Meter vor dem Gleis kam der Wagen zum Stehen. Die beiden Insassen, Fahrer und Beifahrer, wurden leicht verletzt.

Wegen des Unfalls kam es zu Verspätungen im Bahnverkehr. Die Strecke musste für rund eine Stunde gesperrt werden.

