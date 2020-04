Arbeitsunfall in Unterfranken: Am Mittwochnachmittag (15. April 2020) kam es in Gemeinfeld, einem Ortsteil von Burgpreppach (Landkreis Haßberge) zu einem Betriebsunfall, bei dem ein 36-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Mit drei Kollegen war der 36-Jährige gerade dabei, eine Fotovoltaikanlage auf einem landwirtschaftlichen Gebäude zu installieren, als er plötzlich durch das Dach brach. Er stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe und landete auf einem Zwischengeschoss.