A70: Zwei Autos kollidieren im Tunnel schwarzer Berg - vier Verletzte

Auf der A70 im Kreis Haßberge in Unterfranken ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Zwischen Knetzgau und Eltmann in Richtung Bamberg kollidierten zwei Fahrzeuge.

Michael Will, Pressesprecher des BRK-Kreisverbands Haßberge, bestätigte, dass vier Menschen verletzt wurden - eine Frau und drei Kinder. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für den Unfall steht noch nicht fest.

Berichten der Einsatzkräfte vor Ort zufolge funktionierte die Rettungsgasse in diesem Fall sehr gut.