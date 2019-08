Auf der A70 im Kreis Haßberge in Unterfranken ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos sind ersten Erkenntnissen zufolge kollidiert. Die Autobahn in Richtung Bamberg musste gesperrt werden. Es gibt eine Umleitung über die U25.

Dies ist eine Erstmeldung. Wenn Näheres bekannt wird, erfahren Sie es hier auf inFranken.de