Umweltprädikat für drei Schulen aus dem Kreis Haßberge

Drei Schulen aus dem Landkreis Haßberge dürfen sich mit dem Prädikat "Umweltschule in Europa - Internationale Nachhaltigkeitsschule" schmücken. Sie zählen zu einem Netzwerk von 479 Schulen in Bayern, die sich der Aufgabe verschrieben haben, die sich Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auf ihre Fahnen geschrieben haben.

Bei einer Veranstaltung am Montag in Eggolsheim wurden Vertreter von 152 Bildungseinrichtungen aus den drei fränkischen Regierungsbezirken gewürdigt, darunter die Mittelschulen in Ebern und Hofheim sowie die Wallburg-Realschule Eltmann.

Die Jugend als Vorbild

Laut Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, der die Ehrung vornahm, hatten nie zuvor so viele Schulen die Auszeichnung erhalten. "Um unsere Natur und Umwelt zu erhalten und dem Klimawandel erfolgreich zu begegnen", sagte der Staatsminister, "brauchen wir Menschen mit Engagement, Eigenverantwortung und Kreativität." Eine Trendwende beim Artenschutz und die Herausforderungen des Klimawandels seien nur gemeinsam zu meistern. "Wir können uns die Jugendlichen zum Vorbild nehmen, ihr Engagement macht Mut", sagte Glauber.

Rund dreieinhalb Stunden dauerte der offizielle Teil der Veranstaltung in der Turnhalle. Da war einiges an Sitzfleisch gefragt. Anregungen gab es zuhauf, denn die beteiligten Schulen hatten Gelegenheit, ihre Projekte an Tischen und Schautafeln vorzustellen.

Die Auszeichnung wird in Bayern von Umweltministerium und dem Landesbund für Vogelschutz gemeinsam vergeben. Sie gilt für ein Jahr und würdigt Schulen, die innerhalb eines Schuljahres zwei Projekte zu Themen wie biologische Vielfalt, Klimaschutz oder Nachhaltigkeit durchführen. Heuer haben die Schüler zum Beispiel insektenfreundliche Blühwiesen angesät, Bäume auf dem Schulareal gepflanzt, Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse gebaut oder eigenen Honig erzeugt.

Premiere für Eltmann

Erstmals sicherte sich die Wallburg-Realschule in Eltmann die Auszeichnung, die mit Beiträgen zum fairen Handel und zum umweltbewussten Umgang mit Plastik punktete. Direktorin Manuela Küfner begleitete ihre Kolleginnen Susanne Müller und Kirsten Christiansen nach Eggolsheim. Nächstes Mal will sie auch Schüler mitnehmen, "denn die haben das ja geleistet". Die elfte Auszeichnung war es bereits für die Mittelschule Eltmann, die durch die Umweltbeauftragte Marion Krines und Lehrerin Sabine Schimmer vertreten war. Mit einer Blühwiese auf dem Schulareal und einem Umweltschutztag zum Thema Plastik bewiesen die Hofheimer Nachhaltigkeit bei der Umweltbildung.

Zwölfte Auszeichnung

Das Dutzend voll machte gar die Mittelschule Ebern. Lehrerin Mareike Fuchs und die Schüler Nicolas Hübner und Markus Jakob nahmen die Auszeichnung für das Jahr 2019 entgegen. Das Siegel und die Umweltschule-Fahne wurden verliehen für die Gestaltung von Lebensraum für Insekten und den achtsamen Umgang mit Plastik sowie dessen Vermeidung.