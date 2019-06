Über 300 Gäste kamen zu "Gospel and more"

Über 300 Gäste kamen in die Wallfahrtskirche Maria Limbach, die wegen der laufenden Renovierung der heimischen Kirche ersatzweise als Veranstaltungsort diente.

Fantastisches Programm

Unter der Leitung von Martin Karl boten die 15 Sängerinnen und sechs Sänger ein fantastisches Programm. Die perfekte Mischung aus Ohrwürmern, die zum Mitwippen und Mitsingen einluden, wie zum Beispiel "Over my Head" und ruhigen Liedern wie "Amazing Grace" begeisterte die Zuschauer. Im Duett brillierten Matthias Schmelzer und Tamara Glaser mit dem Song "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper.

Gospel und moderne Rhythmen

Mit "House of the rising sun" nahm Tamara Glaser als Solistin das Publikum auf eine Reise nach New Orleans mit. Den typischen Gospel kombiniert mit modernen Rhythmen präsentierte Wolfgang Linke mit seiner kräftigen Bassstimme. Zum Abschluss durften die Besucher "He's got the whole world" gemeinsam mit dem Chor singen.

Lautstarke Zugaberufe

Minutenlanger Applaus und lautstarke Zugaberufe waren die Belohnung für das Ensemble für da monatelange Proben. Der grandiose Erfolg bestätigte den Mitwirkenden, dass sie mit "Gospel and more" den Nerv der Zeit getroffen haben. Die Gruppe würde sich auch über weitere Sängerinnen oder Sänger jeden Alters freuen, die Lust haben, mitzumachen. Ein Reinschnuppern bei einer Probe ist jederzeit möglich, bot Karin Witt an, die zusammen mit weiteren Chormitgliedern das Konzert moderierte.