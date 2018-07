Tolle Höhenflüge beim TV Ebern

Umfassende Sportart





Ab in die Luft





Kein Nachwuchsmangel



Am Sonntag wirbelten die Turner wieder durch die Luft, dass es für die Zuschauer eine helle Freude war. Gut, Höhenflüge kennt der TV Ebern seit 155 Jahren. Die Turner gaben dem Verein seinen Namen und sie waren die ersten, die "frisch, fromm, fröhlich, frei" den Ideen des Turnvaters Jahn folgten und auf öffentlichem Turnplatz den Körper stählten und Leistung zeigten. Den konkreten Anstoß für die Vereinsgründung gab damals wohl das Turn- und Jugendfest im Jahr 1860 in Coburg.In diese Tradition fügen sich die Sommerfeste des Turnvereins, bei denen alljährlich die Auftritte der Turner im Mittelpunkt stehen. So putzmunter und fit wie heute waren die TV-Athleten wohl noch nie.Heute bilden sie eine von inzwischen 13 Abteilungen des rund 1200 Mitglieder starken Vereins. Die Fußballer, Handballer, die Schwimmer oder die Kegler mögen inzwischen mehr Aktive zählen und haben mit überregionalen Erfolgen größeres Aufsehen erregt. Doch die Turner sind nicht aus dem TV wegzudenken, und ihnen verdankt der Verein vermutlich seine spektakulärsten öffentlichen Auftritte mit Menschenpyramiden, Salti und Flick-Flacks , wie erst jetzt wieder auf dem vereinseigenen Sportgelände zu erleben."Turnen ist so umfassend wie keine andere Sportart", sagt Turn-Abteilungsleiter Marc Waiblinger. Ein extremes Maß an Koordination und ein hoher muskulärer Anspruch seien nötig, erklärt er. Vor allem für Kinder sei Turnen daher ein interessanter Sport, denn bei den Übungen werde ihnen Körperbeherrschung nahegebracht. Der gebürtige Baden-Württemberger und sein Team haben eine Mädchenwettkampfmannschaft aufgebaut, die beachtliche Erfolge vorweisen kann.Beim Sommerfest waren am Freitag und Samstag verschiedenen Fußballspiele angesagt. Am Sonntag, nach dem Weißwurstfrühstück, schlug dann aber die große Stunde der kleinen und großen Akrobaten.Für das Sport- und Showprogramm am Nachmittag hatte Trainer Waiblinger das Thema "Air" gewählt: Luft. Diese Idee kam nicht von ungefähr, nicht nur, weil die Zuschauer sich auf beeindruckende Luftsprünge gefasst machen durften. Vielmehr hing das mit einer Neuanschaffung der Turnabteilung zusammen: einer so genannten Air-Track-Matte. Diese mit Luft gefüllte Turnmatte sorgt dafür, dass die Gelenke geschont werden und erleichtert das Lernen und Trainieren verschiedener Turnübungen. Die Wettkampfturnerinnen zeigten ihr Können auf dieser Spezial-Matte. Auch das Trampolin und der Sprungtisch kamen zum Einsatz und brachten sie zum Fliegen. Dazu präsentierten die Mädels ihr tänzerisches Talent Auch die kleinen Wettkampfturnerinnen wollten hoch hinaus und präsentierten unter Leitung von Anna Neubauer und Emma und Steffi Waiblinger einem begeisterten Publikum verschiedene Pyramiden und Bodenübungen.Der Nachwuchs bleibt gesichert, das bestätigten die Küken in der Gruppe von Sandra Döhler-Müller und Hanne Müller. Die Mädchen zeigten ihr Talent auf den Langbänken, dem Schwebebalken und am Boden. "Das strengt ganz schön an", prustete eine kleine Turnerin mit rotem Kopf, aber strahlender Miene unter dem Applaus der begeisterten Eltern und anderen Zuschauer: "Aber es macht ganz schön viel Spaß."Das Showturnen übernahmen die Buben und Mädchen im Kindergartenalter unter der Leitung von Trixi Neubauer mit artistischen Übungen am Boden und am Kasten. Als optische Glanzlichter an diesem an Höhepunkten reichen Tag ließen sie bunte Helium-Ballons aufsteigen.Dann waren alle Kinder aufgefordert, mit dem Fallschirm zu schwingen. Trainer Waiblinger verband sein Lob an alle Beteiligten und Helfer mit dem Dank an den Hauptverein und die Spender, welche die Anschaffung der neuen Air-Track-Matte ermöglicht hätten. Wie sie die Arbeit der Turner bereichert, hatten die Darbietungen gezeigt.Die Ehrung der Stadtmeister im Kegeln, die bereits im Mai ermittelt worden waren, setzte den Nachmittag fort. Dann schwangen Zumba-Lehrerin Elizabeth Bergmann und ihre Aktiven die Hüften, und die Mädchen der TV-Tanzabteilung zeigten, dass auch sie den Rhythmus im Blut und in den Beinen haben. Ruhiger wurde es, als Ivan Ívanov die Sportart Tai-Chi präsentierte. Gelungener Abschluss eines Sommertags.