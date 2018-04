Hassfurt: Bundeswehrhubschrauber kollidiert mit Tower - Flugplatzmitarbeiter tödlich verletzt

Ein schwerer Unfall, bei dem ein Mitarbeiter des Verkehrslandeplatzes Haßfurt-Schweinfurt tödlich verletzt wurde, ereignete sich am Montag in Haßfurt. Daran war ein Transporthubschrauber des Typs CH 53 der Bundeswehr beteiligt. Das hat Andreas Schmidt von der Wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät der Bundeswehr (WTD) 61 vor Ort bestätigt.



Wie Schmidt erklärte, habe sich der Unfall am Boden ereignet. Der Transporthubschrauber habe bei einem "planmäßigen Flug" einen "planmäßigen Tankstopp" auf dem Gelände des Flugplatzes eingelegt. "Beim Rollen auf dem Boden gab es Kontakt der Rotorblätter mit dem Towergebäude", erklärte Schmidt. Dabei ist ein Mann durch herumfliegende Trümmerteile tödlich verletzt worden.



Sowohl Staatsanwaltschaft als auch ein Revisionsteam der Bundeswehr waren am Dienstagmittag auf dem Flugplatz mit Ermittlungen beschäftigt. Schmidt erklärte, dass im Laufe des Dienstagnachmittags oder frühen Abends weitere Informationen zu dem Unglück an die Öffentlichkeit gegeben werden sollen. Auch soll es Journalisten gestattet werden, das Flugplatzgelände für die weitere Berichterstattung zu betreten. Der Flugplatz wird bis dahin noch abgesperrt bleiben und von Bundeswehrsoldaten bewacht.



+++ Update +++ (mittlerweile erreichte die Redaktion eine Pressemitteilung): "Der Transporthubschrauber der Bundeswehr war am Montagmorgen in Manching gestartet und legte am Flugplatz in Haßfurt eine Zwischenlandung ein, um Kraftstoff zu tanken. Nach der Landung kam es kurz nach 10.00 Uhr zu dem folgenschweren Unfall. Beim Anrollen zur Tankstelle stießen die laufenden Rotorblätter gegen den Tower. Trümmerteile flogen durch die Luft und trafen unter anderem auch einen 60-jährigen Flugplatzmitarbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Freien aufhielt. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. In der Nacht zum Dienstag erreichte die Polizei die Mitteilung, dass er seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Die vierköpfige Hubschrauberbesatzung blieb unverletzt und wurde nach dem Unfall psychologisch betreut.



Neben dem Bundeswehrhubschrauber und dem Tower wurden auch andere Flugplatz-Gebäude und stehende Flugzeuge durch umherfliegende Trümmerteile zum Teil erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen in die Millionen gehen. " +++ Update +++





Das tödliche Unglück ereignete sich bereits am Montagvormittag. In Zusammenarbeit mit weiteren Behörden wie etwa dem unterfränkischen Polizeipräsidium in Würzburg, der Staatsanwaltschaft sowie den Betreibern des Flugplatzes sollen zeitnah im Laufe des Tages weitere Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben werden.



Ein ausführlicher Bericht folgt.