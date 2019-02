"Tod wäre vermeidbar gewesen"

Die Staatsanwaltschaft in Bamberg hat gegen den Piloten des auf dem Verkehrslandeplatz in Haßfurt am 10. April 2018 verunglückten Bundeswehrhubschraubers am Amtsgericht in Haßfurt einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen beantragt. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Bamberg hervor, die der Leitende Oberstaatsanwalt Matthias Bachmann unterzeichnet hat.

Dem verantwortlichen Piloten des Transporthubschraubers der Bundeswehr vom Typ CH-53 GE 84+26, der mit dem Flug vom Fliegerhorst Manching zu dem Flugplatz Diepholz beauftragt war, wird den Angaben zufolge zur Last gelegt, für die Betankung auf dem Verkehrslandeplatz in Haßfurt gelandet zu sein, obwohl der Landeplatz für Flugzeuge mit dieser Flugmasse ungeeignet gewesen sei. Der Berufssoldat habe den Platz in Haßfurt gewählt, obwohl sich an der Strecke von Manching nach Diepholz vier alternative, zur Betankung eines derartigen Transporthubschraubers geeignete Flugplätze befänden und der maximale zeitliche Vorteil nur sieben Minuten betragen habe. Zudem habe der Pilot beim Landeanflug erkannt, dass ein auf dem Landeplatz stehendes Tragflächenflugzeug der Marke Cessna möglicherweise gefährdet sein könnte, weshalb der Mindestabstand zum Tower habe unterschritten werden müssen, so die Staatsanwaltschaft. Der Pilot habe den Landevorgang gleichwohl fortgesetzt und sei nach dem Aufsetzen in Richtung der sich neben dem Tower befindlichen Tankstelle des Flugplatzes gerollt, um möglichst nahe an den Tower heranzukommen. Dabei habe er einen außerhalb des Sicherheitsbereiches stehenden 61-jährigen Flugplatzmitarbeiter wahrgenommen, der - obwohl er hierzu weder beauftragt, noch befugt gewesen sei - Einweisungszeichen gegeben habe.

Da der Pilot den Landevorgang nicht abgebrochen habe, sei es zur Kollision der Rotorblätter mit dem Towergebäude gekommen, wodurch sowohl Gebäudeteile als auch Teile der Rotorblätter weggeschleudert wurden und den Flugplatzmitarbeiter getroffen haben. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb nach erfolglosen Reanimationsversuchen im Krankenhaus. Am Tower, an der nebenstehenden Halle sowie an den sich darin befindlichen Flugzeugen entstand laut Staatsanwaltschaft ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 2,5 Millionen Euro.

Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, "dass der Beschuldigte bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt als Luftfahrzeugführer die Kollision und damit den Tod des Geschädigten hätte vermeiden können". Insbesondere hätte die Möglichkeit bestanden, zur Einweisung und Abstandskontrolle ein sich generell aus Sicherheitsgründen an Bord des Hubschraubers befindliches sogenanntes Intercom-Kabel zu benutzen, mit dem ein sicheres Einweisen von außen ohne weiteres möglich gewesen wäre.

Die Staatsanwaltschaft hat daher beantragt, gegen den Piloten eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen festzusetzen. Akzeptiert der Beschuldigte den Strafbefehl, dann wird er rechtskräftig. Legt er dagegen Einspruch ein, kommt es zu einer Verhandlung vor Gericht. Zur Höhe der Tagessätze gibt es keine Angaben; die Höhe hängt vom Verdienst des Beschuldigten ab.

Wird der Strafbefehl vom Piloten angenommen, gilt er als nicht vorbestraft. Erst ab 91 Tagessätzen ist ein Beschuldigter vorbestraft.

Das Ermittlungsverfahren gegen einen Bordmechaniker, der zum Unfallzeitpunkt zur Seite Ausschau gehalten hatte, wurde mangels Vorhersehbarkeit der Kollision aus seinem Blickwinkel eingestellt, teilte die Staatsanwaltschaft weiterhin mit.