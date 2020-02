Theatergruppe Jesserndorf sorgt für Chaos in der Eckkneipe: "Die Bierverschwörung"

Wie ein dorfbekannter Säufer "die Pudel" vor einer Maus rettet und eine Betrügerin geschnappt wurde, erfahren die Zuschauer bei den Vorführungen der Theatergruppe Jesserndorf derzeit. Bis zum letzten Platz ausverkauft war am Freitag bei der Premiere der Saal der Gastwirtschaft Hümmer im Eberner Stadtteil Jesserndorf, genauso wie es auch alle folgenden Vorstellungen sind.

Eine Komödie mit viel Verwirrung

Für das Stück "Die Bierverschwörung" von Autor Matthias Loll konnte die Schauspieltruppe rund um Regisseur Rüdiger Ebert keinen besser geeigneten Ort als die örtliche Wirtschaft finden, hat das Stück doch eine Kneipe im Blickpunkt. Im Gasthaus "Zum Krug" ist Wirt Carsten Bier, gespielt von Markus Fausten, sehr aufgeregt. Sein bester Freund und Stammgast Martin Remy (gespielt von Felix Grader) hat aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass am nächsten Tag jemand vom Gesundheitsamt der Kneipe einen Besuch abstatten will.

Da die fiktive Eckkneipe aber nicht gerade für ihre Hygiene bekannt ist, gilt es, die Bar so schnell wie möglich in einen ordentlichen und sauberen Zustand zu versetzen. Sollte dieses Vorhaben nämlich scheitern, wird sich Kai Pirinha (gespielt von Lukas Lurz), der Besitzer der hiesigen Trinkhalle, die Gaststätte unter den Nagel reißen. Die Tochter des Wirts Olivia Bier (gespielt Jessica Ebert), will zusammen mit der Bedienung, Franziska Nehr (gespielt von Lisa Stengel), und den Stammgästen helfen, die Örtlichkeit schnell auf Vordermann zu bringen.

Kein leichtes Vorhaben, zumal der weibliche Kegelclub "Die rosa Pudel" im Nebensaal schwer in Feierlaune ist. Trunkenbold Willi Strothmann (gespielt von Dirk Kammlott), der schon fast die Gastwirtschaft sein Zuhause nennt, rettet schließlich die "Pudel" selbstlos vor einer Maus, deren Artgenossen sich zuhauf in der unordentlichen Kneipe wohlfühlen.

Dann steht die Kleinkriminelle Britt Burger (gespielt von Hannah Ebert) vor der Tür, welche vom Wirt irrtümlich für die Frau des Gesundheitsamtes gehalten wird, während der wahre Gesundheitsinspektor Doktor Riesling (gespielt von Sebastian Kreb) für einen Betrüger gehalten wird. Als dann auch noch Maria Kron (gespielt von Katharina Klemm), die Vertreterin für eine neue Biersorte , auf den Plan tritt und Willi für Carsten hält, ist das Chaos perfekt.

Erster Auftritt von Schauspielerin

Schließlich gelingt es der Polizistin Klara Korn, deren Darstellerin Laura Hanakam ihren ersten Auftritt überhaupt hatte, die wahre Kriminelle dingfest zu machen.

Weiterhin können die Zuschauer gespannt sein, welche Auswirkungen die Gesundheitsprüfung haben wird. Die Besucher waren begeistert und quittierten die schauspielerischen Leistungen mit viel Applaus. Auch eine Abordnung der Theatergruppe Fischbach genoss bei der ersten Vorführung das Schauspiel ihrer Kollegen. Rüdiger Ebert freut sich zusammen mit dem Ensemble schon auf das nächste Jahr, denn dann wird gleichzeitig ein Jubiläum gefeiert: Seit 1971 begeistert die Theatergruppe Jesserndorf das Publikum - und somit besteht die Gruppe im kommenden Jahr schon ein halbes Jahrhundert.