Tanz auf hohem Niveau

Vor ausverkauftem Haus fand die Schüleraufführung der Haßfurter Tanz- und Ballettschule "On Point" in der Stadthalle Haßfurt statt. 300 Mitwirkende zeigten in über 30 Tänzen mit immer neuen, beeindruckenden Kostümen ihr lang erprobtes Können, wobei das Programm an beiden Tagen der Aufführung variierte, so dass auch wirklich alle Schüler von "On Point" ihren Auftritt hatten.

Von den kleinsten "Räubern" über die verschiedenen Unter- und Oberstufen bis hin zu den Leistungsklassen waren Anfänger, Fortgeschrittene und nahezu professionelle Tänzer aller Tanzrichtungen von Ballett, HipHop bis Breakdance mit sehr viel Freude und Engagement auf der Bühne und verzauberten das Publikum, wie die Ballettschule mitteilte. Darunter waren viele stolze Eltern und Geschwister, die die Akteure mit viel Applaus belohnten.

"Es ist überwältigend zu sehen, wie die kleinsten Tänzer bis hin zu den höchsten Leistungsklassen jedes Jahr für wunderbare neue professionelle Tänze einstudieren und diese dann auch mit vollem Stolz auf der Bühne präsentieren", lobte Stephan Schneider, der Dritte Bürgermeister der Stadt Haßfurt die Akteure. Ein besonderes Lob ging an Uta Möller-Reuß, die Vorsitzende der Tanzschule "On Point", die es nun seit 38 Jahren in Haßfurt gibt. Sie betonte, es sei eine Besonderheit, dass sich jedes Jahr so viele Tänzer in unterschiedlichen Tanzrichtungen auf ausgesprochen hohem Niveau in den Auftritten präsentieren.

Der Erfolg der Tänze kommt nicht von irgendwo her, sondern es steckt viel, diszipliniertes und langes Training dahinter. Zum Beispiel hat die Leistungsklasse drei bis zu sechs Mal in der Woche Training. Dazu kommt der Gesangsunterricht bis zu zwei Mal in der Woche. Eine Besonderheit ist auch, dass für die Ballettschule "On Point" professionelle Tanzlehrer aus ganz Deutschland öfters zu Proben anreisen und mit den Tänzern besondere Stücke einstudieren, wie zum Beispiel Teilstücke eines Musicals.

Als besonderes Feuerwerk zum Schluss präsentierten die Leistungsklassen eins und drei das Gesang- und Tanzstück "Don't tell Mama". Hiermit holten die Tänzer auch die letzten Zuschauer von ihren Stühlen und sorgten zum Finale für Standing Ovations. "On Point" wurde mit "Don't tell Mama" beim deutschen Ballettwettbewerb mit dem Meistertitel gekrönt und zudem holten die Haßfurter beim diesjährigen Dance World Cup damit die Bronze-Medaille.