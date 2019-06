Still sitzen nicht erlaubt

Denn die Band "The Wonderfrolleins" machte wieder einmal Party im Rathausinnenhof und auf dem Platz vor der Stadthalle. Für gute Laune sorgte natürlich auch der laue Sommerabend, an dem sommerliche Getränke und leckere Gaumenfreuden serviert wurden.

Freier Eintritt

Seit einigen Jahren lädt das Kulturamt Haßfurt live zum Abschluss der Saison zu drei Open-Air-Konzerten ein, bei denen der Eintritt frei ist. Und alljährlich ist der Zulauf riesig. Denn es laden nicht nur begeisternde Bands zum Zuhören und Tanzen ein. Auch das sommerliche Flair der Veranstaltungen und die Lichtershow am Abend faszinieren regelmäßig Jung und Alt. Stimmungsvoller kann man nicht in den Sommer starten.

Auch heuer heizten die "Wonderfrolleins" Andrea Paredes Montes (Leadgesang, Gitarre), Lexi Rumpel (Bass, Gesang) und Isabelle Bodenseh (Querflöte, Melodika, Percussion, Gesang) sowie Rainer Rumpel alias Don Giorgio am Schlagzeug den gut 800 Gästen wieder mächtig ein. Zwar ist die Zeit des Petticoats und des Rock'n' Roll längst vorbei, doch die "Wonderfrolleins" ließen sie wieder mit einem musikalischen Feuerwerk aufleben.

Charme vergangener Tage

"Endlich sind wir wieder in Haßfurt - wir werden eine Super-Stimmung machen", hieß Andrea Paredes Montes das Publikum willkommen, die charmant durch den Abend führte. Mit unvergessenen Hits aus den 1950er und 1960er Jahren rissen die Wonderfrolleins die Gäste mit, die sich nicht lange zum Tanz bitten ließen und mit rockten.

Sie sangen lauthals "Schuld war nur der Bossa Nova", tanzten zum einzigen Sirtaki des Abends "Ein Schiff wird kommen", schwangen begeistert die Hüften und ihre Petticoats zu "Let's twist again" und schunkelten freudig zu "That's Amore". Weitere Hits und Schlager von "Rote Lippen soll man küssen" über "Schöner fremder Mann" bis hin zu "Liebeskummer lohnt sich nicht", "Marina", "Heißer Sand", "Let's have a Party", "Memories of Heidelberg" oder "Volare", folgten und versprühten den Charme vergangener Tage.

Wechselnde Lichtspiele

Während Andrea mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrem Temperament begeisterte, Lexi groovende Basslinien beisteuerte und Don Giorgio mit flotten Rhythmen am Schlagzeug aufwartete, faszinierte Isabelle mit ihren Soli an der Querflöte und Melodika. Von Anfang war herrschte eine fröhliche Stimmung auf dem Platz, der mit wechselnden Lichtspielen beleuchtet wurde. Zwei, drei Tropfen Regen am Beginn sorgten schließlich selbst für einen strahlenden Regenbogen über der Szenerie, um schließlich der heißen Atmosphäre zu weichen.

"Das ist eine gigantische Veranstaltung", schwärmte Sonja Schrüpfer, die mit ihrem Mann und Freunden aus Wimmelbach bei Forchheim angereist war. "Die Leute gehen alle voll mit der Musik mit und jede Altersgruppe, vom Kleinkind bis zur Uroma, ist vertreten", so die begeisterte Zuhörerin, die besonders von den "Wonderfrolleins" fasziniert war und zudem das romantische Ambiente lobte. Auch Christina Düring aus Sand fand das Open-Air-Konzert sehr schön. "Das ist mal eine andere Musik und alle sind gut drauf und tanzen voller Freude", so ihr Fazit. Irmgard Schlereth aus Hammelburg war bereits zum zweiten Mal zu Gast und betonte: "Ich komme immer wieder gerne hierher, wenn die ,Wonderfrolleins' auftreten, denn sie sind erfrischend, machen eine tolle Stimmung und spielen genau meine Musik!"

Am heutigen Samstag ab 20 Uhr spielt zum Abschluss die Band "Souled Out" Rock- und Soul-Klassiker.