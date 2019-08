Stettfelder kommen düsterem Vermächtnis auf die Spur

Wenn sich der Hof der Alten Mühle in Stettfeld in eine Bühne verwandelt, Publikum aus allen Teilen Frankens in den kleinen Ort kommt und es immer wieder bange Blicke zum Himmel gibt, dann ist Theatersaison bei der Stettfelder Freilichtbühne.

Vom Essensstand kurzerhand auf die Bühne

Die hatte in diesem Jahre einige Überraschungen für die Akteure parat. So galt es zur Premiere erst einmal eine Hiobsbotschaft zu verdauen. Johanna Linz, die Darstellerin der Babs, war krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt. Gut nur, dass Julia Melchior, Stettfelder Theaterurgestein, an diesem Tag bei der Verköstigung helfen wollte. Mit knapp eineinhalb Stunden Vorlauf, ein paar fixen Szenenproben und bewaffnet mit dem Rollenbuch, stand sie dann statt hinter dem Essensstand auf der Bühne. "Ich hab das gerade noch gar nicht richtig realisiert", war ihre erste Einschätzung nach der Vorstellung. Sie übernahm für zwei Abende die Rolle, machte ihren Kollegen aber scherzhaft klar: "Für Sonntag hab ich Karten, da möchte ich im Publikum sitzen!" Und tatsächlich klappte es mit dem Theaterbesuch, denn zur großen Freude ihrer Mitspieler konnte Johanna Linz ab Sonntag wieder in ihren Kreis zurückkehren und meisterte die restlichen Vorstellungen souverän. Auch das Wetter schlug Kapriolen und bedachte zwei Aufführungen immer wieder mit kurzen Schauern.

Regen konnte dem Publikum nichts anhaben

Doch das mit Decken und Regenjacken gut ausgerüstetes Publikum ließ sich nicht abschrecken und harrte eisern aus: "Es is' halt draußen, da musst mit sowas rechnen", war immer wieder aus den Reihen der Besucher zu hören.

Amüsante Nachbarschaftsstreitigkeiten führen zu unorthodoxen Praktiken

Sie erlebten auch in diesem Jahr wieder eine Uraufführung. Regisseurin Maria Egglseder hatte es erneut geschafft, mit einem Auge für Details "Das Schattenstein Vermächtnis" von Christian Ziegler lebendig werden zu lassen. Jeder auf der Bühne gab sein Bestes und trug zu sechs rundum gelungenen Vorstellungen bei. Im Mittelpunkt stand dabei der Nachbarschaftsstreit der Obstbauernfamilien Gruber und Schöller (Birgit Amling, Georg Klarmann, Andrea Ullrich und Udo Busch) um den Obstgarten am Schattenbuckel. Die bissigen verbalen Schlagabtausche der Vier waren ein Garant für zahlreiche Lacher. Ihre Töchter Lily (Melissa Dietel) und Babs (Johanna Linz) sind da deutlich harmonischer eingestellt und wollen dem Streit ein Ende setzen. Als der Archäologe Alex (Michael Then) an der Stelle der Obstwiese einen Schädel findet, scheint dies die Legende von einem unermesslichen Schatz zu bestätigen. Zwei ebenfalls anwesende YouTuber, Richy und Jaqueline (David Krüger und Bettina Fösel), auf der Suche nach einem Hit für ihre Geisterjagd-Show sorgen zusätzlich für Verwirrung. Als dann Medium Kassandra (Martina Kneuer) mit einer missglückten Séance den Geist von Graf Vigobert (Christian Ziegler) auf den Plan ruft, den nur sie sehen kann, wird es richtig turbulent. Gemeinsam müssen sich alle gegen die Intrigen der Fabrikantin Estelle (Manuela Leicht) wehren, die darauf hofft, das titelgebende "Schattenstein Vermächtnis", eine angebliche Formel der ewigen Jugend, in ihre Finger zu bekommen. Einen entscheidenden Tipp ihrer Assistentin Adelheid (Christine Krug) und jede Menge Geisterspuk und Verwicklungen später, nimmt die Geschichte ein gutes Ende. Vigobert findet endlich seine langersehnte ewige Ruhe. Und Schöllers und Grubers schließen, wenn auch zähneknirschend, Frieden.

Zuschauer feierten das Stück und die Darsteller

Langanhaltender Applaus und stellenweise stehende Ovationen belohnten Schauspieler und Regie für die lange Probenarbeit. Großen Anteil am Gelingen des Theaters hatten auch in diesem Jahr wieder all die guten Geister hinter den Kulissen. Bühnenbildner Rainer Ullrich war es gelungen jedem der beiden Obsthöfe einen eigenen Charakter zu geben und alles so naturgetreu in den Hof der Mühle zu integrieren, dass es kaum auffiel, dass es sich um Kulissen handelte. Bühnentechniker Gianluca Egglseder hatte alles im Blick und kümmerte sich um die nötigen Effekte. Zudem sorgten Rainer und Andrea Ullrich sowie Sonja Schöpplein mit ihren Teams dafür, dass niemand hungrig und durstig nach Hause gehen musste.

Oh nein, Oma Edelgard will mit in den Urlaub!

Auch die Theater-Kids, die Jugendgruppe der Freilichtbühne, erfreuten mit ihrem Einakter "Freitag, der 13!" zweimal das Publikum. Familie Meier um Mutter Wilma (Emely Pfister) und Vater Theo (Felix Kuhn) will mit ihren Kindern Luise (Leonie Pfister) und Sophie (Joanna Egglseder) ausgerechnet am Freitag den Dreizehnten in Urlaub fahren. Der Nimbus des Unglückstags scheint sich zu bestätigen, als Oma Edelgard (Andrea Ullrich) auf der Matte steht und ankündigt mitzufahren ... Die jungen Darsteller durften sich ebenfalls über viel Applaus für ihre spritzige Darbietung freuen.