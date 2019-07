Stettfeld feierte die Bärentage

Mit einem Festzug vom Dorfsee zum Festplatz rund um den Bärenbrunnen begannen am Samstag die Bärentage. Das Fest der Stettfelder Ortsvereine fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Unter den zahlreichen Ehrengästen waren die Aufstiegsmannschaften der Fußballer des SC und der Kegler des SKK Stettfeld. Wie bei den Bärentagen üblich, spielte der Musikverein Stettfeld beim Festzug. Allerdings waren es diesmal andere Stettfelder als gewohnt. Der Musikverein aus Stettfeld in Baden war auf Einladung der Stettfelder Kollegen angereist, um den Festzug zu umrahmen und als Auftaktkapelle für gute Stimmung zu sorgen. Mit einer schmissigen Liedauswahl von klassisch bis modern unterhielten die Musiker die Gäste bis zum Abend.

Bürgermeister Alfons Hartlieb bedankte sich in seiner Festansprache bei allen Helfern, die im Vorfeld und während und nach dem Fest einen reibungslosen Verlauf garantieren. Auch Doris Simon als Vorsitzende des Fördervereins nutzte die Gelegenheit, um den Einsatz der Helfer zu würdigen.

Auch in diesem Jahr hatten sich die veranstaltenden Vereine einiges einfallen lassen, um ihre Gäste zu unterhalten. Einen Augenschmaus boten die "Magical Moves" aus Breitbrunn. Die jungen Damen der Tanzgruppe zeigten eine Kostprobe ihres Könnens und ernteten begeisterten Applaus. Beste Stimmung verbreiteten auch die "Blechstreet Boys", die am Abend für die musikalische Gestaltung zuständig waren. Selbst ein zu später Stunde plötzlich einsetzender Platzregen konnte die feiernden Stettfelder und ihre Gäste nicht schrecken. Schnell war Unterschlupf gefunden und als sich der Regen ebenso schnell verzog, wie er gekommen war, ging die fröhliche Party bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Mit einem Zweiradgottesdienst, den Diakon Joachim Stapf, Pater Ludwig Schuhmann und die Blaskapelle aus Stettfeld in Baden gestalteten, begann der Sonntagnachmittag besinnlich. Unter dem Motto "Profil zeigen" gaben die Geistlichen den Gästen Impulse und Denkanstöße mit auf den Weg. Im Anschluss bot sich bei der Segnung ein buntes Bild: Klein und Groß, Jung und Alt, Motorrad- und Fahrradfahrer bekamen den Segen für allzeit gute Fahrt.

Bunt war das Angebot auf dem erstmals angebotenen Flohmarkt. Reges Treiben herrschte rund um den Kirchplatz, wo zahlreiche kleine und große Verkäufer ein neues Zuhause für ihre Schätze von Kinderkleidung über Brettspiele bis zum Hörspiel suchten. Die Roßfelder Musikanten sorgten mit zünftiger Blasmusik für gute Stimmung und leiteten über auf einen ebenso gemütlichen Abend.

Die Besucher genossen die Stimmung auf dem Festplatz in vollen Zügen und warteten auf den spektakulären Auftritt von Feuerkünstler Manolo. Zu treibender Musik wechselten sich lodernde Flammen und funkelnde Lichter in seiner Darbietung ab. Egal ob Feuerschlucken, Feuerspucken oder flammende Artistik, Manolo setzte einen fulminanten Schlusspunkt unter die Bärentage.