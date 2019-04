Sportlicher Erlebnistag für Kinder in Ebern

Nach den "Haßberger Spieletagen" findet in Ebern ein weiteres überregionales Großereignis statt: "Franken aktiv" wird am Freitag, 12. Juli, für Schüler und Vorschulkinder im Raum Ebern zu einem sportlichen Erlebnistag auf dem TV-Sportgelände.

Verantwortlich für dieses Event ist der Bayerische Landessportverband (BLSV) zusammen mit der inkludierten Sportjugend, die immer kurz vor den Sommerferien den mittlerweile bekannten Aktionstag "Franken aktiv" anbieten. Eingeladen werden hierzu alle Schulklassen im Raum Ebern bis zur sechsten Klasse und Vorschulkinder der regionalen Kindergärten. Die Teilnahme der Klassen ist vom zuständigen Schulamt abgesegnet und kann als eine Art Wandertag stattfinden.

Riesiges Spektrum des Sports

Letztmals machte das Spiel- und Bewegungsfest, das in den drei fränkischen Regierungsbezirken ausgetragen wird, vor mittlerweile fünf Jahren Station im Landkreis Haßberge. Auf dem großem Sportgelände in Ebelsbach ließen damals mehr als 770 Schüler sowie Vorschulkinder nicht nur Bälle aller Art durch die Luft fliegen, sondern auch Tücher und Pucks. Neben den Schnupperstationen der bekannten Breitensportarten, Fußball, Handball und so weiter, wurde auch getanzt und balanciert, Bobbycars fuhren Slalom und Hula-Hoop-Reifen wurden geschwungen. Ein riesiges Spektrum über alle Bereiche des Sports konnten die Teilnehmer, bedingt durch die Zusammenarbeit mit dem SV Rapid Ebelsbach, ausprobieren.

Auch der diesjährige Kooperationspartner, der TV Ebern, will unter dem Motto "Sport sehen, erleben, ausprobieren" im errichteten "Sportpark " attraktive und kurzweilige Angebote präsentieren. Die einzelnen Stationen zeichnen sich durch abwechslungsreiche Spiel-, Sport- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche aus. Entsprechend ihrer Altersstufe können sich die jungen Teilnehmer zwischen fünf und maximal 14 Jahren an allgemeinmotorischen Bewegungsstationen, in klassischen Sportarten wie Fußball, Tennis, Tischtennis oder Handball sowie in Trendsportarten wie Slackelinen, Klettern oder Rope Skipping betätigen.

Wer meldet sich noch an?

Susanne Makowski, die Vorsitzende der bayerischen Sportjugend im Sportkreis Haßberge, die im Organisationsteam dabei ist, hofft bis zum Anmeldeschluss am 13. Mai noch auf viele positive Rückmeldungen seitens der Schulen und Kindergärten, die mittlerweile alle Einladungen erhalten haben. "Das wird wieder ein tolles Erlebnis für alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Sie haben die Möglichkeit, nicht nur bekannte, sondern auch unbekannte Sportarten auszuprobieren", macht die Ebelsbacherin ihre Vorfreude deutlich. Ebenso freut sie sich über die breite Unterstützung der Aktion sowohl durch den TV Ebern als auch durch die Stadt Ebern.

Helfer und Sponsoren gesucht

Neben den Teilnehmern, werden jede Menge Helfer zur Betreuung der Stationen benötigt. Wer mitmachen will, meldet sich bei Susanne Makowski per E-Mail an susanne.makowski@bsj-hassberge.de oder in der Geschäftsstelle des TV Ebern an. Willkommen sind auch Sponsoren, die dieses Event finanziell unterstützen. Auch diese wenden sich an die Organisationsleiterin oder an den TV Ebern.