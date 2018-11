Zwei Heimsiege: TV Ebern spielt groß auf

Für prächtige Stimmung sorgten die Volleyballer des TV Ebern am 3. Spieltag in der Landesliga. Nach drei Auftaktniederlagen zeigten sie sich in toller Verfassung und konnten mit ihrem einfallsreichen und variantenreichen Spiel ein ums andere Mal begeistern. Gegen Tabellenführer SC Memmelsdorf II (3:1) und den VC Hirsch aid (3:0) sprangen zwei klare Siege heraus. Der TV Ebern ist damit endgültig in der Liga angekommen, der Aufsteiger dürfte auch in den folgenden Spielen seinen Weg gehen.

TV Ebern -SC Memmelsdorf II 3:1 (25:20, 18:25, 25:21, 25:17) Keinerlei Respekt zeigten die Gastgeber vom ersten Aufschlag an gegen den Titelaspiranten, der vom früheren TV-Spieler und Coach Thomas Tensing trainiert wird. Die Turner waren hellwach, die Gäste kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, zumal sie zunächst kein Mittel fanden, um den Angriffsdruck der Eberner in den Griff zu bekommen. Die Führung betrug zeitweise zehn und mehr Punkte, ehe der SC in der Schlussphase den Rückstand etwas verkürzen konnte. Die Hausherren schalteten dann einen Gang runter, was Memmelsdorf zum 1:1-Ausgleich nutzte. Ebern fand schnell wieder über den Kampf in die Erfolgsspur zurück - in überzeugender Manier. Die Mannschaft spielte wie aus einem Guß und zeigte dabei alle Varianten und Elemente des erfolgeichen Volleyballes. Als Monsterblocker präsentierte sich Nils Menzel, der die Angreifer schier zur Verzweiflung brachte. Eine perfekte Aufschlagserie von Alexander Amend sowie starke Aktionen mit variantenreichem Aufbauspiel sorgten dafür, dass die Sätze 3 und 4 an die Turner gingen, die unter lang anhaltendem Beifall der Zuschauer den Überraschungssieg genossen.

Die Gäste verließen dagegen mit gesenkten Köpfen das Feld, hatten sie doch nicht mit einer derart starken Eberner Mannschaft gerechnet.

TV Ebern - VC Hirschaid 3:0 (25:14, 29:27, 25:10) Nahtlos knüpften die Gastgeber gegen den Mitaufsteiger an die Leistung an. Ebern entwickelte viel Druck auf den Gästeblock, wobei die Angriffe durchdacht waren und Hirschaid kein Mittel fand, diese in den Griff zu bekommen.

Das unterstreichen auch deren mageren 14 Punkte. Ähnlich sah es in Durchgang 2 aus, als Ebern schon mit sieben Punkten (17:10) vorne lag, jedoch die Zügel etwas schleifen ließ und den Gegner durch individuelle Fehler aufbaute. Beim 24:24 ging es in die Verlängerung, in der das Geschehen hin und her wogte - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Im dritten Satz war die Luft beim Neuling draußen. Hirschaid hatte mit mageren zehn Punkten nichts mehr entgegenzusetzen.

Mit diesen vier Punkten ist der TV Ebern vom unteren Tabellenplatz auf Rang fünf hochgesprungen und kann damit dem Auswärtsspieltag Anfang Dezember in Kaltmünz-Burglengenfeld etwas beruhigter entgegenschauen. di TV Ebern: Alexander Amend, Jürgen Grämer, Edwin Hanke, Michael Helbig, Max Klüpfel, Simon Langenberg, Nils Menzel und Rene Ulrich