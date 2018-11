Zeiler zeigen es dem Spitzenreiter

Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen kam dieser Sieg für den SKK Gut Holz in der 2. Bundesliga der Kegler wie gerufen: Gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer TSV Großbardorf setzte sich der Aufsteiger unerwartet mit 6:2 durch. Die Gäste aus dem Grabfeld waren vor der Partie das einzige Bundesligateam, das noch keine Niederlage in dieser Saison hatte hinnehmen müssen.

Zu Beginn der Partie schickten die Zeiler Holger Jahn und Marco Endres auf die Bahnen. Großbardorf bot gegen Jahn mit Pascal Schneider einen Top-Mann auf. Gegen Endres ging Marco Schmitt ins Rennen. Jahn begann mit 132 Kegeln, was Schneider mit 151 Kegeln zu nutzen wusste. Auch in der Folge fand Jahn nie richtig ins Spiel und musste sich nach 1:3 Sätzen und 555:584 Kegeln geschlagen geben. Damit lag es an Endres, um nicht direkt mit 0:2 in Rückstand zu geraten. Endres zeigte abermals eine sehr gute Leistung und machte schnell klar, wer das Duell gewinnen sollte. Mit 155, 153 und 151 Kegeln gewann er die ersten drei Sätze und sorgte für die Vorentscheidung. Lediglich ein kleiner Hänger in Satz 4 (122) verhinderte ein noch höheres Ergebnis. Am Ende setzte sich der Zeiler mit 3:1 Sätzen und 581:557 Kegeln durch. Großbardorf führte beim 1:1 hauchdünn mit fünf Kegeln.

Patrick Löhr und Marcus Werner liefen für Zeil in der Mittelpaarung auf. Es ging gegen den ehemaligen Mannschaftsweltmeister Christian Helmerich sowie Patrick Ortloff. Werner holte sich den ersten wie auch den zweiten Satz (146:132, 139:134). Doch Ortloff kämpfte sich mit 147:130 Kegeln zurück und vertagte die Entscheidung. Satz 4 verlief hochklassig, Werner behielt mit 151:143 Kegeln die Oberhand und gewann mit 3:1 Sätzen und 566:556 Kegeln. Im anderen Duell zeigte sich Helmerich nervenstark und entschied den ersten Satz (150:149) für sich. Dann glich Löhr aber aus (159:129). Im hochklassigen dritten Satz hatte Löhr mit 157:150 Kegeln das bessere Ende für sich und gewann das Duell mit 2,5:1,5 Sätzen und 610:574 Kegeln.

Das Schlussduo Bastian Hopp und Olaf Pfaller betrat mit einem 3:1 nach Punkten und einem Vorsprung von 41 Kegeln die Bahnen. Matthias Menninger und Torsten Frank auf Seiten des Tabellenführers mussten für ein kleines Wunder sorgen. Während Hopp mit 136 Kegeln nur mittelprächtig startete, fand Pfaller mit 156 Kegeln direkt zu seinem Spiel. Menninger (152) und Frank (134) präsentierten sich ebenfalls mit unterschiedlichen Leistungen. Am Ende unterlag Hopp nach 1:3 Sätzen 573:602, überließ dem Tagesbesten der Gäste aber nicht zu viele Kegel. Auf der anderen Seite spulte Pfaller sein Pensum ab und kam über weitere Sätze von 144, 160 und 147 Kegeln zu sehr guten 607 Holz. Dieser Leistung konnte Frank (556) nicht folgen und unterlag mit 1:3 Sätzen.

Damit entschied das Zeiler Bundesligateam vor den Augen der knapp 100 Zuschauer vier der sechs direkten Duelle für sich. Auch das Gesamtergebnis von 3492:3429 war eine deutliche Angelegenheit für Gut Holz, weshalb weitere zwei Mannschaftspunkte auf das Konto gebucht werden konnten - 6:2. gö