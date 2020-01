Zeiler wollen gegen Bamberg II ihre weiße Weste wahren

In der oberen Tabellenhälfte der 2. Kegler-Liga Nord/ Mitte herrscht Enge wie nie zuvor. Den Spitzenreiter TSG Kaiserslautern und den Fünften SKK Gut Holz Zeil trennen gerade einmal zwei Punkte. Nach der Aufregung und dem Protest gegen die Wertung des mit 3:5 verlorenen Spiels bei der TSG Kaiserslautern präsentieren sich die Zeiler an diesem Samstag (13 Uhr) erstmals im Jahr 2020 ihren heimischen Fans. Zu Gast in der Bahnhofstraße ist der zweitplatzierte SKC Victoria Bamberg II.

Der Zeiler Gast aus Oberfranken spielt bislang eine herausragende Saison und dürfte sich mit aktuell 15:7 Punkten so gut wie aller Abstiegssorgen entledigt haben. Wie für viele Teams der Liga lag auch bei den Bambergern der Fokus einzig und allein auf dem Klassenerhalt, der wegen der anstehenden Ligenreform kein Selbstläufer ist. Während die Bundesligareserve aus Bamberg in der vergangenen Saison lange am Tabellenende zu finden war und sich erst gegen Ende der Runde zu erholen schien, zeigte die Victoria in dieser Saison von Beginn an ansprechende Leistungen und rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz. Auf fremden Anlagen sammelten die Gäste stolze sieben von zehn möglichen Punkten ein, während es zu Hause nur zu acht von zwölf Zählern reichte. Das Team um Kapitän André Roos wird alles daransetzen, die positive Bilanz auswärts auszubauen und auch die kurze Heimfahrt aus Zeil nicht mit leeren Händen antreten zu müssen.

Ebenfalls seine Heimbilanz nicht beschmutzen möchte der SKK Gut Holz Zeil, der in dieser Saison zu Hause als einziges Team der 2. Liga noch ungeschlagen ist. In den bislang fünf absolvierten Heimspielen gingen die Zeiler jeweils als Sieger von der Bahn und sammelten wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Den SKK wie auch den SKC II plagen derzeit keine Abstiegssorgen.

Endres setzt auf die Fans

Nach der Niederlage zuletzt im Spitzenspiel bei der TSG Kaiserslautern, bei der Zeil mit 3643 eine sehr gute Mannschaftsleistung abrief, liegt der Fokus des Teams um Olaf Pfaller nun auf der Heimaufgabe gegen den Tabellenzweiten aus Bamberg. Ein wichtiger Faktor wird wie gewohnt eine ausgeglichene Mannschaftsleistung ohne größeren Ausreißer nach unten sein, um so beide Punkte in Zeil behalten zu können.

Marco Endres weiß: "Wir erwarten mit dem SKC Victoria Bamberg II einen starken Gegner, der zuletzt vor allem auswärts glänzen konnte. Aus diesem Grund sind wir natürlich gewarnt und werden das Spiel keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen." Im Vorfeld eine konkrete Prognose zu erstellen, sei gegen eine Bundesligareserve nie ganz leicht, da meist nicht klar sei, mit welchem Kader eine Reserve antrete. Endres: "Bereits im Hinspiel mussten wir dies am eigenen Leib erfahren, als der Nationalspieler Christian Wilke in den Reihen der zweiten Bamberger Mannschaft auflief und damit das Spiel fast im Alleingang entscheiden konnte. Zu Hause vor unseren Fans müssen wir uns daher einfach auf unsere Stärken konzentrieren und unsere Leistung abrufen. Mit den immer wieder sehr zahlreichen und lautstarken Fans im Zeiler Hexenkessel wird es dann für jeden Gegner schwer, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen."