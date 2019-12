Zeiler Kegler sind weiter in der Erfolgsspur

Den Zeiler Keglern ist der Auftakt in die Rückrunde der 2. Bundesliga gelungen. Gegen den KV Liedolsheim mit dem Ex-Zeiler Stefan Seitz setzte sich der SKK Gut Holz Zeil mit 5:3 durch. Damit überholten die Gastgeber die Mannschaft aus dem Landkreis Karlsruhe in der Tabelle.

Zeiler Starterpaar überzeugt

Holger Jahn und Marco Endres stellten im Starterpaar die Weichen früh auf Sieg. Beide Zeiler hatten ihre Gegner jederzeit im Griff und machten schnell klar, dass die beiden Mannschaftspunkte im Startdrittel an die Hausherren gehen sollten. Holger Jahn spulte sein Programm wie gewohnt ab, ließ seinem Kontrahenten Sandro Zieger bei 4:0 Sätzen und 589:539 Kegeln keine Chance und revanchierte sich damit für die knappe Niederlage im Hinspiel. Ebenfalls die Überlegenheit des Zeilers anerkennen musste Hermann Lepold im Duell gegen Marco Endres. Der U23-Nationalspieler besiegte Lepold souverän mit 4:0 Sätzen und 595:539 Kegeln.

Liedolsheim kämpft sich zurück

Wer damit dachte, dass die Partie beim Stand von 2:0 Punkten und einem Vorsprung von 106 Kegeln zugunsten der Zeiler entschieden wäre, wurde zunächst eines besseren belehrt. Denn die Mittelachse der Gäste mit Christian Müller und Stefan Seitz zeigte eine couragierte Vorstellung und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Patrick Löhr startete mit 130 Kegeln verhalten, zeigte in der Folge mit Sätzen von 155, 145 und 145 Kegeln ein solides Spiel. Doch der schwache Start sollte den Ausschlag zugunsten des Gastes geben. Nach 2:2 Sätzen unterlag Löhr knapp mit 575:586 Kegeln gegen Müller. Marcus Werner sicherte sich mit 147:130 Kegeln direkt Satz 1 gegen Seitz, verlor danach allerdings komplett den Faden, was Seitz vor allem in Satz 2 (172:114) zu nutzen wusste. Am Ende unterlag Werner folgerichtig mit 1:3 Sätzen und 539:586 Kegeln.

Das Spiel war mit 2:2 Punkten und einem Vorsprung von nur noch 48 Kegeln zugunsten der Zeiler wieder völlig offen. Bastian Hopp und Olaf Pfaller standen gegen Matthias Michalske und Jan Löffler daher unter Zugzwang. Während Hopp die ersten beiden Sätze gegen Michalske abgeben musste (133:154/139:141), sicherte sich Pfaller im Duell gegen Löffler die Sätze 1 und 2 (152:139/ 146:139). Nachdem Hopp Satz 3 deutlich verlor (131:177) und Pfaller Satz 3 nur hauchdünn gewann (129:127) war der Vorsprung auf nur noch einen einzigen Kegel geschmolzen. Beide Zeiler bewiesen Nervenstärke. Pfaller besiegte seinen Gegner mit 4:0 Sätzen und 571:543 Kegeln. Hopp unterlag zwar mit 1:3 Sätzen und 557:601 Kegeln, avancierte aber durch ein bärenstarkes Abräumen auf den letzten 15 Wurf zum Matchwinner.

Punktgleich mit TSG Kaiserslautern

Die Zeiler brachten 32 Kegel Vorsprung über die Ziellinie und sicherten die zwei ausschlaggebenden Mannschaftspunkte, die den Heimsieg brachten. Mit 14:6 Zählern überwintern die Zeiler punktgleich mit dem Tabellenführer TSG Kaiserlautern auf Platz 2 der Tabelle. Nach der Winterpause steht für die Zeiler das Spitzenspiel in Kaiserslautern an.

Gut Holz Zeil - KV Liedolsheim 5:3 (17:7 Satzpunkte, 3426:3394 Holz) Jahn - Zieger 4:0 (589:539) Endres - Lepold 4:0 (595:539) Löhr - Müller 2:2 (575:586) Werner - Seitz 2:2 (539:586) Hopp - Michalske 1:3 (557:601) Pfaller - Löffler 4:0 (571:543)