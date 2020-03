Zeiler Gegner braucht dringend Punkte

Zum vorletzten Heimspiel der Saison empfängt der SKK Gut Holz Zeil in der 2. Bundesliga mit dem FSV Erlangen-Bruck am Samstag um 13 Uhr einen alten Bekannten auf der Zeiler Sportkegelanlage. Während die Zeiler bereits seit vergangener Woche fest mit einer weiteren Saison in der 2. Liga planen können, kämpfen die mittelfränkischen Gäste noch gegen den Abstieg.

Der FSV stand weite Teile der Saison auf einem Abstiegsplatz, kletterte aber dank des 5:3-Sieges gegen Luhe-Wildenau und der gleichzeitigen Niederlage Weidens über den Strich. Mit 13:17 Punkten liegen die Erlanger genau einen Punkt vor Weiden, die beim derzeitigen Stand den Gang in die Bayernliga antreten müssten. Bei noch drei ausstehenden Partien wird es in der Endabrechnung auf jeden Zähler ankommen.

Die Rückkehr des Erlanger Leistungsträgers Heiko Gumbrecht verlieh dem Team einen Aufschwung. Gumbrecht hatte die Vorrunde wegen eines Kreuzbandrisses verpasst. Seit seiner Rückkehr klettern die Ergebnisse der anderen FSV-Spieler kontinuierlich in die Höhe. Nach dem Auswärtssieg bei Old School Kaiserslautern verteidigten die Zeiler ihren dritten Platz, haben aber weiter die Bundesliga-Reserve von Victoria Bamberg im Nacken sitzen.

Olaf Pfaller mit Bestleistung

Allen voran Olaf Pfaller mit neuer Bestleistung von 661 Kegeln zeigte in der Vorwoche eine Top-Vorstellung. Doch auch die anderen Akteure lieferten gute Leistungen ab, weshalb die Zeiler das Spiel mit breiter Brust angehen werden. Die Zeiler sind aber gewarnt. In der vergangenen Saison sah es lange nach einem Auswärtssieg der Mittelfranken aus, ehe sich die Zeiler dank eines Schlussspurts noch ein 4:4 erkämpften. gö