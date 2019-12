Walther Moritz erhält Verdienstnadel

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat im Rahmen seiner Jahres-Abschlusstagung des Vorstandes in Waldsassen verdiente Funktionäre geehrt. Die höchste Auszeichnung bekam BFV-Präsident Rainer Koch (Poing) aus den Händen von BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher und BFV-Vizepräsident Reinhold Baier: die Verbands-Verdienstnadel in Gold, die für 35-jähriges außergewöhnliches Engagement verliehen wird. "Es ist unbestritten, was Rainer Koch in diesen 35 Jahren Großartiges für den Fußball in Bayern geleistet und erreicht hat", betonten Baier und Faltenbacher: "Er ist ein Vollblut-Präsident, der bei seinen zeitintensiven Funktionen als stellvertretender DFB-Präsident und zuletzt auch als Interimschef des DFB Bayern nie aus den Augen verloren hat."

Verbands-Schiedsrichterobmann Walter Moritz (Haßfurt) und Oskar Riedmeyer (München, Vorsitzender des Verbands-Sportgerichts) sind bereits seit 25 Jahren für den BFV aktiv und erhielten als Anerkennung die Verbands-Verdienstnadel. Die Verbands-Ehrennadel in Gold für 20 Jahre im Verband bekam der ehemalige oberfränkische Bezirksvorsitzende und Ehrenmitglied Karlheinz Bram (Marktzeuln) überreicht.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeichnete BFV-Vizepräsident Reinhold Baier (Eichenau) und Johann Wagner (Zusamaltheim, Bezirksvorsitzender Schwaben) für ihr langjähriges Engagement mit der DFB-Verdienstnadel aus.bfv