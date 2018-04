Volleyball: Der 3:2-Sieg reicht Eltmann nicht zu Platz 2

Die Meisterschaft hatte sich schon der TSV Grafing geholt, nun ist auch Platz 2 weg: Das 3:2 bei der FT Freiburg am letzten Spieltag der 2. Volleyball-Liga Süd reichte den Oshino Volleys des VC Eltmann nicht. Einen Punkt mehr in der Tabelle als der Vorjahresmeister hat der SV Schwaig, der sich am Samstag mit 3:0 bei der TGM Mainz-Gonsenheim durchsetzte.



Wie im Vorjahr ging es in Freiburg in den Tiebreak, anders als im Frühjahr 2017 gewannen diesmal die Unterfranken. Heiß ging es her im "Burda-Dschungel", so heißt die Halle der Freiburger Volleyballer, selbst zum Spielende gegen 21.45 Uhr waren es noch 25 Grad im Breisgau. VCE-Trainer Milan Naric begann mit Johnny Engel, Mircea Peta, Merten Krüger, Jannis Späth, Tobias Werner (Libero) und dem Ex-Freiburger David Strobel.



FT 1844 Freiburg -

VC Eltmann 2:3

Nach dem 2:2 setzten sich die Freiburger ab, die Eltmanner waren noch nicht im Spiel. Bei der zweiten technischen Auszeit stand es bereits 16:11 durch Oliver Hein. Zwar kam Eltmann nach zwei Punkten von Strobel in Folge auf 16:14 heran, doch dann zog nach einer guten Blockaktion Freiburg auf 19:14 davon und hielt den Vorsprung. Es gelang zwar Mircea Peta beim Stand von 24:20, noch zwei Glanzpunkte zu setzen, doch nach dem 24:22 war Schluss, der Satz endete 25:22 für die FT.

VCE-Coach Maric begann den zweiten Satz ohne Wechsel, doch Sven Kellermann dachte er nun eine wichtigere Rolle zu und hatte auch in der kurzen Pause motivierendere Worte gefunden, denn die Oshinos legten los wie die Feuerwehr los, als sie von 3:4 bis auf 3:10 davonzogen. Peta, Strobel und Kellermann waren die Garanten für diese Führung. Plötzlich kehrte wieder Ladehemmung ein, Freiburg kam auf 7:10 heran. Nach dem 8:11 sorgten ein Peta-Ass und Engel wieder für einen Vier-Punkte-Vorsprung. Als beim Stand von 16:20 ein Freiburger Aufschlag im Netz landete, war der Satz für die Gäste im Sack. Freiburg gelang lediglich noch ein Punkt - 17:25.



Im dritten Durchgang hielten die Breisgauer lange eine knappe Führung (8:7, 17:15, 19:17). Doch dann holte Eltmann, nun mit Sebastian Richter im Spiel, nochmals auf und kam zum 19:19, hatte allerdings in der nachfolgenden Aktion Pech, geriet wieder nach einer Netzberührung mit 21:24 in Rückstand, und der Satz endete wieder mit einem 25:22 für Freiburg. Ein "magisches" Ergebnis, denn in Mainz gewann der SV Schwaig dreimal mit 25:21 klar mit 3:0, was bedeutete, dass der Vizetitel für Eltmann dahin war, denn nach zwei gewonnenen Sätzen der Freiburger war nur noch ein Zwei-Punkte-Sieg möglich, doch auch der deutete sich noch nicht an.



Im vierten Satz war die Stimmung in der mit 700 Zuschauern voll besetzten Halle wie ein Jahr zuvor bestens. Zu erleben war eine konzentrierte Leistung des VCE dank Krüger, Engel, Richter und vor allem Peta, der aus allen Rohren feuerte, eine Aufschlagserie mit mehreren Assen hatte, die mit sechs Punkten eine beachtliche Dimension annahm.

Zwar gelangen den Freiburgern dann auch Punkte, doch mit 14:6 und 19:11 zeigten die Oshinos klare Kante. Nach dem 20:12 durch einen Konterhieb von Strobel sorgte Peta mit dem 22:12 erstmals für einen Zehn-Punkte-Vorsprung. Der Satzball kam nochmals vom Ex-Freiburger Strobel, und mit dem 25:14 war der Satzausgleich zum 2:2 erreicht.



Im Tiebreak setzten die Eltmanner ihr druckvolles Spiel fort. Sie führten bereits mit 8:1, bevor eine Deckenberührung den zweiten Freiburger Punkt brachte. Man sah nun beiderseits gute Blockaktionen, mit viel Beifall bedacht. Engel schraubte sich nochmals nach oben und machte den 13. Punkt für die Oshinos (4:13), doch die FT 1844 konnte nochmals verkürzen, ein Ass von Marko Gensitz (12) war sehenswert.



Doch es half alles nichts, auch die vielen Rufe der Fans brachten den Freiburgern nicht mehr die Wende. Peta konterte zum 14:8, und wenige Augenblicke später veredelte Kellermann gleich den ersten Matchball zum 15:8. "MVP" bei Freiburg war Eric Dofour, und bei Eltmann Mircea Peta.

Der Eltmanner Manager Rolf Werner bedauerte zwar wie Coach Maric, dass nun doch ein Pünktchen zum Vizetitel fehlte, doch Eltmann hatte sich in Freiburg kämpferisch stark präsentiert. In der nicht leichten Saison 2017/18 blieb Bronze für die Oshinos. 38 Fünf-Satz-Spiele sind ein klarer Beleg für die Ausgeglichenheit in dieser Runde der 2. Liga Süd. rom

VC Eltmann: Engel, Peta, Richter, Krüger, Späth, Werner; Novak, Kolbe, Kellermann, Schmitt, Bibrack, Strobel