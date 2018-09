VfR Hermannsberg bleibt oben dran

Deutlich gewinnt der TSV Kirchaich trotz früher Roter Karte das Duell mit der SG Dampfach und bleibt Spitzenreiter Unterhohenried in der Kreisklasse 3 auf den Fersen. Der TSV Burgpreppach verliert sein Derby gegen den TSV Goßmannsdorf in der Kreisklasse 4 mit 0:2, der SC Maroldsweisach unterliegt in Hesselbach.

Kreisklasse Schweinfurt 3

TSV Kirchaich - SG Dampfach II 4:0

Die Kirchaicher schwächten sich früh selbst, in der 22. Minute sah Hornung die Rote Karte. Dennoch gelang nach der Gelb-Roten Karte des Dampfachers Neubauer (30.) in der 43. Minute durch Ribeiro das 1:0. Nach dem Seitenwechsel sah der Kirchaicher Hönninger Gelb-Rot (59.) und in der 69. Minute erwischte es auf der Gegenseite Gehrike. So war viel Platz auf dem Spielfeld, den dann Kirchaich besser nutzte: In der 73. Minute stellte Römmelt per Elfmeter auf 2:0. Röder erhöhte in der 78. Minute auf 3:0, den Schlusspunkt setzte Schirm in der 89. Minute mit dem 4:0.

TV Haßfurt - TSV Knetzgau II 1:1

Die Haßfurter verpassten es im ersten Spielabschnitt, nach dem 1:0 durch Weniger (33.) den Sack zuzumachen. Der TV musste nach dem Wechsel immer wieder bange Minuten überstehen und nutzte die eigenen Möglichkeiten nicht. In der 84. Minute gelang Mühlfelder doch noch der Ausgleich, den dann Knetzgau auch bis zum Ende halten konnte.

VfR Hermannsberg - SC Geusfeld 3:0

Hermannsberg spielte eine erste Halbzeit wie aus einem Guß und nutzte das auch zu Treffern. Hofmann traf in der 13. Minute zum 1:0, Kundmüller erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Davon hatte sich Geusfeld noch nicht erholt, da stand es schon durch Frank in der 37. Minute 3:0. Nach der Pause kam Geusfeld besser ins Spiel, doch die Abwehr der Platzherren stand an dem Tag sehr sicher und ließ am Ende auch keinen Treffer mehr zu.

SpVgg Untersteinbach - TSV Zell 1:4

Der Knoten ist geplatzt: Der TSV Zell holte den ersten Sieg in Untersteinbach. In der 18. Minute sorgte Häfner für die Führung, die Thiess in der 30. Minute auf 2:0 ausbaute. Nach dem Wechsel kam Untersteinbach besser ins Spiel und verkürzte durch Behringer in der 64. Minute auf 1:2, doch Häfner stellte in der 71. Minute schnell wieder den alten Abstand her. In der 86. Minute sicherte Eberwein mit dem 4:1 den klaren Sieg.

Kreisklasse Schweinfurt 4

TSV Burgpreppach - TSV Goßmannsdorf 0:2

Die Gastgeber konnten die Begegnung über weite Strecken im Feld ausgeglichen gestalten, doch nach vorne ging wieder einmal wenig. Man strahlte kaum Gefahr aus, und wenn man einmal zu einer Möglichkeit kam, wurde diese fahrlässig vergeben. Ein Traumtor durch Danny Möhring in der 26. Minute ergab die Pausenführung. Nach gut einer Stunde Spielzeit das 0:2 durch Yannick Lang, was die Entscheidung bedeutete. SC Hesselbach - SC Maroldsweisach 1:0

Ein Punkt wäre möglich gewesen, auch wenn die Gastgeber spielerisch gesehen Vorteile hatten. Der SC verlegte sich mehr oder weniger auf Konter, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten. In der 57. Minute das goldene Tor von Clemens Haupt. In der 80. Minute hielt Gästekeeper Christian Müller einen Strafstoß der Hesselbacher, während wenige Minuten später Büschel eine Riesenchance beim SC zum Ausgleich liegen ließ. sp