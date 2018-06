U15-Nachwuchskicker des FC Sand spielen um den Aufstieg

Zwei Tore genügten den U15-Fußballern des FC Sand, um den Auswärtssieg in der Bezirksoberliga Unterfranken und damit die Vizemeisterschaft beim TV Haßfurt klar zu machen.



TV Haßfurt - FC Sand 0:2

Zunächst sah es nicht nach einem Sieg für die Nachwuchsfußballer des FC Sand aus. Vor 80 Zuschauern schwächte Josef Stretz seine Mannschaft selbst, als er nach nur zehn Minuten mit der Roten Karte vorzeitig vom Feld musste. Der TV Haßfurt, der auf Rang 8 den Klassenerhalt bereits sicher hatte, ließ die dezimierten Gäste aber weiter gewähren und wurde dafür von Pascal Deuerling bestraft: Der Sander schoss seinen FC in Führung (18.). Hannes Knittel erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0, bis zum Schlusspfiff änderte sich an diesem Spielstand nichts mehr.

Durch diesen Sieg hat der FC Sand Rang 2 sicher und spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga Nord. Gegner ist der FV Illertissen - der Sieger dieser Partie hat danach noch ein Spiel vor der Brust, der Verlierer bleibt in der Bezirksoberliga. red