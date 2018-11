TV Königsberg wartet weiter auf ersten Sieg

Die Handballer des TV Königsberg warten in der Bezirksliga Nord Unterfranken auch nach dem vierten Spieltag noch auf das erste Erfolgserlebnis: Gegen Mellrichstadt setzte es eine 24:29-Niederlage. Einen knappen 30:29-Erfolg feierte dagegen die zweite Mannschaft des TV Ebern in der Bezirksklasse.

Bezirksliga Nord Unterfranken

TV Königsberg - TSV Mellrichstadt 24:29 Nach den vorangegangenen Niederlagen sollte ein Heimsieg die ersten beiden Punkte der noch jungen Saison für den TV Königsberg bringen. Allerdings startete man schlecht und lag nach neun Minuten mit 1:6 im Rückstand. Fehlwürfe des TVK luden den TSV zum Gegenstoß und zu einfachen Toren ein. Nach einer Auszeit fanden die Königsberger langsam ins Spiel und konnten den Abstand etwas verringern. Zur Halbzeit lag der TV allerdings wieder mit 11:15 zurück. Den Vorsprung baute Mellrichstadt bis zur 52. Minute bis auf acht Tore aus (20:28), bevor die Königsberger zum Schluss bei etwas nachlassenden Mellrichstädtern das Endergebnis auf 24:29 verbessern konnten. Während die erste Mannschaft am Samstag um 18 Uhr zu Hause gegen den Tabellenführer HG Maintal antritt, ist die B-Jugend bereits heute Abend gefordert: Es geht um 18 Uhr in der Dreifachturnhalle gegen den TSV Bergrheinfeld.

TV Königsberg: Nagel, Valtenmeier (im Tor) - Sinner (8/5), M. Schneider (4), Thomas (4/1), Rausch (3), B. Schneider (2), Waldenmeier (1), Hofmann (1), Schirmer (1), Lettner, Kupfer

Bezirksklasse Männer Ofr.

TV Ebern II - TV Michelau 30:29 Michelau kam besser in die Partie und erspielte sich schnell eine Vier-Tore-Führung (2:6, 7:11). Vor allem der gegnerische Kreisspieler bereitete den Ebernern in der Anfangsphase Probleme. Die Einwechslung des routinierten Robert Witzgall sorgte für mehr Struktur bei den Ebernern, die sich eine knappe 16:15- Halbzeitführung erarbeiteten. In der zweiten Hälfte spielte der TV eine solide Partie und baute die Führung auf fünf Tore aus (22:17; 27:22). Doch Michelau gab sich noch nicht geschlagen und kämpfte sich trotz einer starken Torwartleistung von Paul Schad nochmals heran (28:26). In einer sehenswerten Schlussphase gaben beide Mannschaften alles. Ebern verteidigte aber seine Führung und fuhr einen knappen Sieg ein. TV Ebern II: Weiß (10), Ruppert (8), Batzner (5), Ospel (2), Geuß (2/2), Nembach (1), Wolf (1), Witzgall (1), Menzel, Kaspar, Kuczera, Jünger, Giebfried, Schad

Bezirksklasse, Damen

TV Ebern - TS Coburg 13:25 Die krankheitsbedingt knapp besetzen Eberner Damen trafen mit der TS Coburg auf eine ausgeglichen besetzte Mannschaft. Bis zum 5:3 in der 11 Minute konnte Ebern das Spielgeschehen noch offen gestalten. Im weiteren Verlauf bekam Coburg aber den Angriff der Eberner immer besser in den Griff und konnte primär durch Gegenstöße eine 13:9-Führung herausspielen. Nachdem sich das Geschehen in der zweiten Halbzeit unverändert fortsetzte, endete das Spiel dann verdient mit 13:25 für die TS Coburg. Tore für Ebern: J. Geuß (4/2), Barth (4), Reubel-Lange (3), U. Geuß (1), Rieß (1)

A-Juniorinnen, Bezirksliga

TV Ebern - TV Ochsenfurt 12:19 Die Eberner Mädels starteten sehr nervös. Die Unkonzentriertheit und die fehlende Ruhe zogen sich durch das ganze Spiel. Trotzdem hielt man am Anfang beider Halbzeiten gut mit, durch Fehlpässe und gegnerische Gegenstöße jeweils gegen Ende der Halbzeiten fiel das Endergebnis doch etwas zu hoch aus. Es fehlte der letzte Wille und endgültige Zug zum Tor, den die Ochsenfurterinnen hingegen zeigten. Die gegnerische Torhüterin brachte durch eine sehr gute Leistung die Eberner Mädels noch mehr zur Verzweiflung. So musste Ebern verdient die erste Niederlage einstecken. bb/di Tore für Ebern: Geuß (4), Vierbücher (3/3), Elshani (2), Landvogt (2), Schmittlutz (1)