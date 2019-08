TV Ebern und SF Unterpreppach sind in Derbystimmung

Derbystimmung in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels: Der TV Ebern erwartet am Samstag Aufsteiger SF Unterpreppach im Anger-Stadion.

Der TSV Pfarrweisach tritt auswärts beim TSV Heldritt an. TV Ebern - SF Unterpreppach Viele Jahre waren die Eberner Bezirksligist und die Unterpreppacher Kreisklassist. Nun treffen die beiden in der Kreisliga aufeinander. 3,5 Kilometer trennen die Sportplätze voneinander. Viel mehr Derby geht kaum. Kein Wunder, dass sich die Mannschaften, die Verantwortlichen und die Fans auf die Begegnung freuen. Sowohl Ebern als auch Unterpreppach sind gut in die Saison gekommen. Die Elf von Trainer Ralf Baum hat mit sieben Punkten den zweiten Platz inne. Das 1:1 vom vergangenen Wochenende bei Türk Gücü Neustadt war der erste Punktverlust. Der Aufsteiger aus Unterpreppach liegt mit sechs Punkten auf Platz 7. Auf den 5:3-Auftaktsieg gegen Mönchröden/Rödental folgte ein 0:2 bei Heldritt und ein 1:0 gegen Krecktal.

Beide Teams müssen in der Offensive wohl improvisieren. Auf Eberner Seite hat sich Torjäger Julius Zettelmeier verletzt, aufseiten der Gäste ist mit Joseph Weiß ebenfalls der Torjäger angeschlagen. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Zuletzt war der ehemalige Eberner Weiß aber anderweitig unterwegs. Er vertrat den verletzten Torhüter Heiko Prill. Gegen Krecktal hielt der Allrounder sogar die Null. Nun kann der 25-Jährige seinem Trainer Jürgen Lutsch den einen oder anderen Tipp geben, um den Derbysieg zu landen.

TSV Heldritt -

TSV Pfarrweisach

Nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen Grub hat sich Pfarrweisach stabilisiert und seine Kompaktheit und mannschaftliche Geschlossenheit wiedergefunden. Nach dem 3:0 in Großgarnstadt gab es ein 4:1 gegen Mönchröden/Rödental. Das Team von Trainer Steffen Deringer hat sich dadurch auf Rang 5 vorgearbeitet. Die Heimelf hat ebenfalls zwei Siege und eine Niederlage auf ihrem Konto. Zuletzt gab es beim FC Coburg II ein klares 1:4. Noch sind in der Tabelle alle eng beisammen. Neben Pfarrweisach und Heldritt haben noch vier weitere Mannschaften sechs Zähler. Der Sieger kann sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren, der Verlierer verharrt im Mittelfeld. di