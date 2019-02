TV Ebern steht gegen den HC 03 Bamberg vor einer hoher Heimhürde

Das Wochenende des Kulturrings steht bevor in Ebern, doch vor dem närrischen Auftritt einiger Handballer hat der Spielplan der Bezirksoberliga Oberfranken den Schweiß gesetzt. Und so empfangen die Männer des TV Ebern (10.) am Samstag (17.45 Uhr) den HC 03 Bamberg (3.). Für den TVE ist der zweite Heimauftritt im Jahr 2019 der Start in wichtige Wochen im Kampf um den Klassenerhalt.

Dass die Aufgabe alles andere als leicht wird, beweist zum einen der Blick auf die Tabelle, denn es empfängt der Vorletzte den Dritten. Zum anderen gingen die Bamberger auch im Hinspiel mit 32:26 erfolgreich vom Parkett. Und doch hoffen die Eberner darauf, an die vielen guten Heimspiele gegen den HC 03 in den vergangenen Oberliga-Jahren anzuknüpfen und dem Favoriten zu Hause doch einmal ein Bein stellen zu können. Für die Gäste verlief die Saison mit Siegen bislang recht erfolgreich, vor allem vor dem Hintergrund, dass es doch die eine oder andere personelle Veränderung gab.

So fällt Kapitän Haupt mit Achillessehnenriss zwar für den Rest der Saison aus, dafür springen jedoch erfahrene und bekannte Namen wie Herold, Kustos und Hoh in die Bresche. Dazu kommen junge Kräfte wie Kraus und Kemmer. Auch profitiert das Trainertrio Roppelt, Hofmann und Nostheide von den Studenten in Bamberg, so dass personelle Engpässe eigentlich kein Thema sind. Beim TVE sieht das bekanntermaßen etwas anders aus. So laborieren Ruppert, Geuß und Kapitän Feldmann an Verletzungen am Ellenbogen. Ganz sicher fehlen wird Sebastian Görtler, da trifft es sich gut, dass Linkshänder Christoph Haberl wieder einmal zur Verfügung steht und die rechte Seite so nicht allzu blank dasteht. Das Bamberger Spiel: geduldiges und möglichst fehlerloses Angriffsspiel sowie eine routinierte Abwehrreihe. Dem gilt es aus Eberner Sicht entschlossen entgegenzutreten.

Bezirksklasse Ofr. West, Männer

TV Ebern II - HG Kunstadt II Krasser Außenseiter ist der TV Ebern II am Samstag (14.15 Uhr), wenn der noch ungeschlagene Tabellenführer HG Kunstadt II zu Gast ist.

In der Ü-Bezirksliga Nordost empfängt die A-Jugend des TV Ebern (3.) am Samstag (12.30 Uhr) den ungeschlagenen Tabellenführer SG Bad Rodach/Großwalbur zum Spitzenspiel.