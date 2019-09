TV Ebern startet mit verjüngter Mannschaft gegen die HG Hut/Ahorn

Die Männer des TV Ebern starten am Sonntag (18 Uhr) in die Handball-Bezirksoberliga. Gegner ist in der heimischen Dreifachturnhalle die HG Hut/Ahorn.

Bezirksoberliga , Männer

TV Ebern - HG Hut/Ahorn Die Liga ist nach den Abstiegen der drei Landesligisten Kunstadt, Hochfranken und Helmbrechts stärker geworden. Für den TVE geht es um den Klassenerhalt. Als direkte Konkurrenten werden unter anderem Weidhausen und Marktleuthen eingestuft. Dass die Spielzeit eine sehr schwierige wird, liegt an der personellen Situation. Justus Feldmann wird aus gesundheitlichen Gründen das Trikot nur noch im Notfall überstreifen. Er steht stattdessen ab sofort als Co-Trainer gemeinsam mit Johannes Kammer an der Seitenlinie. Neben Haberl ereilte im Lauf der Vorbereitung auch Johannes Geuß ein beruflicher Lockruf aus Oberbayern, so dass beide nur sporadisch zur Verfügung stehen. Damit geht viel Erfahrung auf dem Spielfeld verloren. Diese muss zum einen von den alten Bekannten um Müller, Hippeli, Hohmann und Aumüller aufgefangen werden, zum anderen wird eine neue Generation stark gefordert sein. Die A-Jugend wechselt altersbedingt nun zu den Männern. Nembach, Ruppert und Batzner waren zuletzt bereits fester Bestandteil der ersten Mannschaft, nun kommen mit Lutter und Bögendörfer weitere junge Akteure hin zu. Für sie wird die Bezirksoberliga ein Lernprozess, denn zwischen Jugend- und Herrenbereich klafft eine große Lücke in Sachen Spieltempo und Körperlichkeit.

Doch der Lernprozess wird dem jungen Eberner Team zugestanden, sofern der Einsatz stimmt. Dieser war während der Vorbereitung nicht immer gegeben. Dazu prägten die Urlaubszeit und die Verletzungen von Stützen wie Görtler und Weiß die oft sehr überschaubare Trainingsgruppe. Toptorschütze Weiß wird verletzungsbedingt auch noch einige Wochen ausfallen. Einen Spieler würden die Verantwortlichen gerne noch verpflichten, weitere Gespräche standen zuletzt noch aus. So geht der TVE mit einer stark verjüngten Mannschaft in die Saison. Diese wird im Laufe der Spielzeit Punkte abgeben, hat aber perspektivisch einen Trumpf auf seiner Seite. Während bei vielen anderen Vereinen der Nachwuchs fehlt, sollte es den Turnern gelingen, eine neue schlagkräftige Mannschaft im Männerbereich aufzubauen. Wie weit sie dabei sind, wird das Spiel gegen Ahorn zeigen. Die erfahrenen Konkurrenten aus dem Coburger Vorort profitierten in der Vergangenheit vor allem von ihrem Halbrechten, Stefan Döbereiner. Gelingt es, ihn aus dem Spiel zu nehmen und die körperlich starke Abwehr der Gäste in Bewegung zu bringen, birgt der Saisonauftakt auch Chancen auf Zählbares.