Thorsten Schlereth bleibt dem FC Sand erhalten

Der Fußball-Bayernligist FC Sand hat seine Kaderplanung für die nächste Saison weiter vorangetrieben. Die Weiterverpflichtung von Thorsten Schlereth ist in trockenen Tüchern, wie der Sportliche Leiter des FCS, Erich Barfuß, mitteilte. Mit dem schnellen Offensivspieler bleibt den Sandern ein Leistungsträger erhalten.

Thorsten Schlereth ist in der Saison 2019/20 das siebte Jahr in Sand, und obwohl er dann schon 37 Jahre alt wird, ist er doch eine große Stütze der Mannschaft. Barfuß sagt: "Es ist ja bekannt, dass es keine jungen und alten Fußballer gibt, sondern nur gute und schlechte. Und hier zählt der Flügelflitzer zu den Besten." Seine Tore seien für das Team überlebenswichtig. Mit seinen sechs Treffern in der laufenden Saison steht Schlereth auf Platz 2 in der Torschützenliste des FCS. Barfuß erinnert an die Worte des Gebenbacher Trainers Faruk Maloku nach dem 2:2 kürzlich: "Ja, wenn man auf den Thorsten Schlereth nicht das ganze Spiel genau aufpasst, dann zieht er halt an und macht seine Tore."

Auch im Mannschaftsgefüge spiele er eine gute Rolle, erklärt Barfuß. "Er ist für jeden und für alles da, wenn es etwas zu erledigen gibt." Ursprünglich wollte der junge Familienvater etwas kürzertreten, aber man sei heilfroh, "dass sich Thorsten im Einklang mit seiner Familie, für ein weiteres Jahr dazu entschieden hat, seine volle sportliche Schaffenskraft der Korbmache r-Elf zu widmen".