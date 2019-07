Thomas Durst belebt die Offensive des FC Sand

Auch in seinem zweiten Auswärtsspiel in dieser Saison der Bayernliga Nord sind die Fußballer des FC Sand (7.) unbesiegt geblieben. Nach dem 2:0 beim TSV Abtswind holte die Mannschaft von Trainer Dieter Schlereth am Samstag ein 1:1-(0:0)-Remis vor 270 Zuschauern beim Aufsteiger FC Viktoria Kahl (13.) heraus. Der Gast haderte erneut mit seinen vergebenen Torchancen.

Einen Punkt gewonnen oder doch zwei Punkte verloren? Irgendwie können Verfechter beider Thesen gute Argumente für ihre Meinung anführen. Der Gast zeigte sich in der Anfangsphase abgeklärter und zielstrebiger. Ein Schuss von Thorsten Schlereth verfehlte sein Ziel, genauso wie ein lehrbuchmäßiger Kopfball von André Karmann. Auch Dominik Rippstein (4. Minute) war früh am Zuge.

Der erste Treffer lag auch in der Luft, als der Kahler Torwart Stadtmüller in der Luft angerempelt wurde, den Ball fallen ließ, die Pfeife des Schiedsrichters allerdings stumm blieb, die Sander Angreifer aber wohl selbst davon zu überrascht waren, um den Ball ins leere Tor zu schieben. Es dauerte bis zur 36. Minute, ehe auch einmal ein Ball Richtung Sander Tor flog, beziehungsweise sollte man hier eher von "kullern" sprechen. Der Kahler Trainer Nils Noe hatte genug von der mangelnden Offensivkraft seines Teams und brachte schon nach 36 Minuten Angreifer Mike Kirchner, der wegen Trainingsrückstands nicht in der Startelf gestanden war. Bis zur Pause änderte sich aber nur wenig am Bild, Rugovaj scheiterte noch knapp an einer Fußabwehr des Kahler Keepers.

Nach dem Seitenwechsel sah man doch deutlich aktivere Kahler: Cetims Schuss war dafür ein erstes Indiz. Standardspezialist Mike Kirchner sorgte für die zu diesem Zeitpunkt etwas glückliche Führung: Sein Freistoß aus halbrechter Position war noch leicht abgefälscht und somit unhaltbar für Torwart Stefan Klemm (51.). Die Sander taten sich schwer, diesen Rückstand zu verarbeiten, die Fouls auf beiden Seiten häuften sich in der bis dahin fairen Partie. Je vier Gelbe Karten zeigte Referee Roloff - darunter einige der Kategorie "dunkelgelb" - auf beiden Seiten, sowie die Gelb-Rote Karte für FCS-Kapitän Karmann in der Schlussphase.

Kahl hatte wenige Minuten nach der Führung die Möglichkeit, nachzulegen: Kresovic unterlief eine Flanke nur um Zentimeter. Ansonsten waren die Platzherren auf die Sicherung des knappen Vorsprungs bedacht, nur wenige Konter liefen noch in Richtung Gästetor. Dies sollte sich rächen: Nach einigen noch vergebenen Chancen nutzte der eingewechselte Thomas Durst, der den Sander Angriff belebte, einen Kahler Abwehrfehler (81.) zum Ausgleich.

Die Schlereth-Truppe musste sich mit einem Punkt zufrieden geben. Vier Punkte aus drei Spielen bedeuten den siebten Rang in der Tabelle. Am Samstag geht es für die "Korbmacher" nach zwei Auswärtsspielen in Folge zu Hause gegen die noch sieglose SpVgg Ansbach weiter.

Unter dem Strich steht ein leistungsgerechtes Remis. Ohne selbst zu glänzen, war der FC Sand besonders in den ersten 45 Minuten dominant, doch der Kahler Punktgewinn geht aufgrund der kämpferischen Steigerung im zweiten Abschnitt in Ordnung. Dieter Schlereth, der Trainer des FC Sand, sagte: "Wir haben das 1:0 mehrfach verpasst und sind dann dem Rückstand nachgelaufen. Dann muss man auch mit einem Punkt zufrieden sein." FC Kahl: Stadtmüller - Zaeteri, Gora, Elbert (83. Wissel), Kresovic, Akman (36. Kirchner), Allig, Farbmacher, Cetim, Reinhart, Heßler / FC Sand: Klemm - Bechmann, Rugovaj, Topuz, D. Schlereth (39. Tscherner), T. Schlereth (89. Hart), Karmann, Markof (61. Durst), Thomann, Rippstein, Steinmann / SR: Roloff (Nürnberg) / Zuschauer: 270 / Tore: 1:0 Kirchner (53.), 1:1 Durst (81.) / Gelbe Karten: Gora, Akman, Farbmacher, Reinhart / Bechmann, Topuz, Karmann, Steinmann / Gelb-Rote Karten: - / Karmann (89.)