Teams für Eröffnungsspiel der Bayernliga gesucht

Kurz vor Beginn der Restrunde in der Fußball-Bayernliga Nord ist Spielleiter Patrick Garbe noch auf der Suche nach zwei Teams, die das Eröffnungsspiel der kommenden Saison am Donnerstag, 11., oder Freitag, 12. Juli, austragen wollen. Anmeldeschluss ist der 15. Mai. Die Vertreter der 18 Vereine und die Funktionäre des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) trafen sich im unterfränkischen Sand am Main zur Wintertagung - erstmals unter Leitung von Garbe, der das Amt im Sommer von Thomas Unger übernommen hat.

Der Bamberger sitzt zudem im Verbandsspielausschuss, wo über neue Wege im bayerischen Amateurfußball nachgedacht wird. Zuvor war der 32-Jährige sechs Jahre lang Leiter der Landesliga Nordost, ist also aufgestiegen. Die Zusammenarbeit zwischen den BFV-Gremien und den Klubs funktioniere großteils reibungslos. Im Vereinsheim des FC Sand gab es eine Zwischenbilanz für die zu rund zwei Dritteln gespielte Saison. "Wir hatten mit dem Wetter Glück und sind froh, dass wir so viele Spiele durchbekommen haben", sagte Garbe. Nur zwei Partien - die Begegnung Würzburger FV gegen Sand schon am kommenden Samstag - müssen nachgeholt werde.

Heinz Ferber aus Nürnberg ist als ehemaliger Vorsitzender des Sportgerichts Bayern inzwischen als Beisitzer für die beiden Bayernligen diesem Gremium zugeordnet. Im Vergleich der Staffeln Nord und Süd sei in den vergangenen Jahren ein großes Gefälle zu beobachten. Zum vierten Mal in Folge stieg die Zahl der Gerichtsfälle im Norden auf jetzt 47, im Süden sank sie auf 24. "Das ist erstaunlich und kaum erklärbar”, sagte Ferber. Zudem gab es im Norden drei Mal sechs Spiele Sperre. Immerhin wurde lediglich ein Fall von Verletzung der Platzdisziplin verzeichnet: beim Würzburger Stadtderby zwischen dem FV und der Kickers-Reserve.

Thomas Ernst (Nittenau) stellte als Beisitzer im Verbandsschiedsrichterausschuss die seit November bestehende BFV-Kampagne "Wir regeln das” vor. Dazu soll es Aktionstage geben. "Wir müssen etwas tun, denn wir brauchen in allen Bereichen zusätzliche Schiedsrichter", erklärte Ernst. Josef Janker, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses, berichtete über die Pläne, die Qualifikation zum Toto-Pokal zu reformieren. In Zusammenarbeit mit den Vereinen, die noch im Februar über eine Modifizierung abstimmen sollen, könne es schon ab der kommenden Saison eine Anpassung geben.

Neu ist, dass Rotsünder aus der Halle und Testspielen nicht automatisch für die Punkterunde gesperrt sind. Die erste Runde der Relegation zur Bayernliga findet heuer am 22. und 25. Mai statt, Runde 2 am 30. Mai und 2. Juni. Die Entscheidungsspiele zu den Landesligen werden zunächst am 23. und 26. Mai angepfiffen. Die Endspiele werden am 31. Mai und 3. Juni ausgetragen.

"Für die Saison 2019/20 wird es wie in den Vorjahren ein Zulassungsverfahren geben", erklärte Garbe. Abgabetermin ist Samstag, 27. April, 24 Uhr.