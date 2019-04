SV Sylbach am Boden - Christopher Imhof schießt Steinbach an die Spitze

Mit drei Toren gegen den SV Sylbach ballert sich Christopher Imhof auf Rang 3 der Torschützenliste in der Kreisliga Schweinfurt - und seine Sportfreunde Steinbach vorbei am TSV Knetzgau an die Tabellenspitze.

Spfr. Steinbach - SV Sylbach 4:1

Haben sich die Sportfreunde Steinbach nach der knappen Niederlage bei der DJK Oberschwappach (0:1) aus der Ruhe bringen lassen? Nein. In souveräner Manier wurde die Truppe von Spielertrainer Stefan Seufert ihrer Favoritenrolle gerecht und fertigte die Gäste aus Sylbach ab. Hauptgrund waren die beiden frühen Treffer von Imhof.

Neun Minuten waren absolviert, da musste Sylbachs Schlussmann Philipp Rößner den Ball zum ersten Mal aus den eigenen Maschen fischen. Imhof traf zum 1:0. Nur drei Minuten später machte Imhof mit seinem zweiten Treffer klar, wer in dieser Partie die Hosen anhat. Rößner kann dabei nicht mehr verhindern, dass der Ball die Torlinie überquert.

Noch vor dem Pausenpfiff machte Steinbachs Torgarant mit seinem Tor Nummer 3 seinen Hattrick perfekt und den Sack zu (34.). Den Rest spielte Steinbach locker runter, Anthony Jilke stellte auf 4:0 (80.), Peter Hertel rettete seinen Sylbachern in der 89. Minute noch die Ehre, sein Kollege Christian Rausch musste mit Gelb-Rot vom Feld (89.).