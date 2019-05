"Stonie" will Erich feiern sehen - und dass der Sportleiter seinen Stock auspackt

Gerne wäre der FC Sand davon verschont geblieben, doch nun dürfen sich die Fans auf zwei weitere Partien freuen: In der Relegation um den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord trifft das Team von Trainer Dieter Schlereth heute daheim auf den FSV Erlangen-Bruck. Stimmungskanone Kevin Steinmann freut sich im Falle des Klassenerhalts bereits auf einen im Sportheim zelebrierten "Volksmarsch", angeführt von Sportleiter Erich Barfuß. FC Sand - FSV Erlangen-Bruck

Als die Sander den FSV Erlangen-Bruck zugelost bekamen, waren die Reaktionen vermutlich verhalten. In der regulären Saison kassierte der FC Sand zwei Niederlagen gegen die Mittelfranken. In Erlangen musste die Schlereth-Elf eine bittere 0:6-Klatsche hinnehmen, daheim ging die Partie knapp mit 1:0 an das Team von Normann Wagner. Mittelfeldspieler Kevin Steinmann glaubt dennoch an einen Sieg: "Erlangen-Bruck ist eine schwere, aber lösbare Aufgabe. Die 0:6-Niederlage in Erlangen empfand ich gar nicht so dramatisch. Wir waren frisch in der Saison, haben in den letzten 20 Minuten des Spiels aufgemacht und dann einen Nackenschlag nach dem anderen bekommen. Wir sind eingebrochen und Erlangen hat das eiskalt ausgenutzt." Steinmann ist sich sicher: "Das wird uns nicht mehr passieren!"

Immer positiv bleiben

In den Augen von Sands Nummer 21 sollten die Mannschaft jene Qualitäten abrufen, die sie bereits während ihrer Mini-Serie von drei Siegen hintereinander gezeigt hatten: "Uns macht es generell stark, dass wir als Mannschaft fungieren und dass wir immer positiv bleiben, egal was kommt." Die 0:5-Niederlage zuletzt gegen den Meister TSV Aubstadt tut hier ebenfalls keinen Abbruch. "Nach dem 3:0 haben wir in Aubstadt auf Schongang geschalten, um nicht noch eine Verletzung oder eine Sperre zu riskieren."

Karneval mit Rappern

Im Falle des Klassenerhalts gebe es noch keine genauen Vorhaben, doch Steinmann freut sich auf die üblichen Feierrituale des FC Sand: "Erfolge werden immer erstmal zusammen mit den Fans im Sportheim gefeiert. Besonders sticht hier Erich Barfuß heraus, der dann seinen Stock auspackt und seinen berühmten Volksmarsch zum Besten gibt." Die Sander haben jedoch nicht nur Karnevalsmärsche im Programm. "Ebenso stellt unser Rapper und Kapitän André Karmann sein Talent unter Beweis", witzelt Steinmann. Ein gemeinsamer Malle-Urlaub springt bei einem Erfolg möglicherweise auch heraus.

Favoriten gibt es nicht

Bis es soweit ist, müssen die Sander vier Partien bestreiten. Einen Favoriten gibt es in der ersten Runde nicht. Die Korbmacher haben zwar in der Tabelle vier Punkte mehr auf dem Konto und stehen zwei Ränge über dem FSV, doch die beiden direkten Duelle zeigten, dass das wohl herzlich wenig bedeutet. Bezüglich der spielerischen Qualität hat wohl Erlangen die Nase vorn. Dass die Wagner-Elf so weit unten in der Tabelle steht und in die Relegation muss, war kaum zu erwarten. In der vergangenen Spielzeit sicherten sich die Brucker noch Platz 9.

Um das große Ziel zu erreichen, braucht der FC Sand jeden Mann. Bis auf die Dauerverletzten André Schmitt (Achillessehnenentzündung), Sven Wieczorek (Wadenbeinbruch), Julian Klauer (Schambeinprobleme), Simon Flachsenberger (Zerrung) und Fabian Röder (Bänderriss) stehen alle Spieler zur Verfügung.

FC Sand: Geier, Klemm - Bechmann, Karmann, Witchen, D. Schlereth, Rippstein, Reith, Steinmann, O. Gonnert, T. Schlereth, D. Schmitt, Wagner, Moser, Markof, Rugovaj