Steinbacher können gegen Dampfach eine Aufholjagd starten

Mit einem Nachholspiel läuten die Sportfreunde Steinbach und die DJK Dampfach die Rückrunde in der Bezirksliga Unterfranken Ost ein. Anstoß des Haßberge-Derbys ist um 15 Uhr.

Bezirksliga Ost

Spfrd Steinbach (14.) - DJK Dampfach (11.)

Beide Mannschaften haben für den Rest der Saison noch zwölf Spiele zu bestreiten. Die Vorzeichen sind allerdings unterschiedlich. Deshalb ist die Partie gleich richtungsweisend. Die Heimmannschaft muss sieben Punkte auf den Relegationsplatz aufholen und braucht deshalb dringend einen Heimsieg. Die Vorbereitung war jedoch nicht berauschend, weil ein intensives Training aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse nicht möglich war. "Deshalb können wir nicht so richtig die aktuelle Form einschätzen", sagt der Steinbacher Spielleiter Martin Tully.

Erschwerend kommt der Ausfall von Stammtorwart Jason Kürschner dazu. Der Schlussmann wurde in der Winterpause am Knie operiert und fällt bis Saisonende aus. Dafür hütet der aus Prappach zurückgekehrte Maximilian Linz das Tor. Mit Andi Mikitow (DJK Gaustadt) und Dominik Klein (SG Krum) stehen Trainer Stefan Seufert zwei weitere Alternativen zur Verfügung.

Auch die Vorbereitung der DJK Dampfach war durchwachsen. Häufig musste DJK-Trainer Oliver Kröner beim Training auf mehrere Spieler verzichten. Sowohl berufliche als auch gesundheitliche Absagen hemmten den Trainingsbetrieb. Die absolvierten Testspiele waren aber aufschlussreich. Nur das erste Spiel wurde gegen Rapid Ebelsbach mit 0:2 verloren. Die restlichen Spiele wurden gegen Schleerieth, Sömmersdorf und Grettstadt ohne Gegentreffer gewonnen. Die Mannschaft zeigte dabei teilweise sehr gute Ansätze, auf die sich aufbauen lässt.

Mit 24 Punkten und nur fünf Zählern vor dem Abstiegsrelegationsplatz muss die DJK noch nach hinten schauen.

Drei Stammkräfte fehlen

Kröner ist überzeugt, dass die Mannschaft langsam sein Konzept auf den Platz bringt. "In Steinbach wollen wir das Sportjahr unbedingt mit einem Sieg beginnen. Ein Derbysieg ist immer etwas Schönes und bringt zusätzlich Selbstvertrauen ins Team", sagt der DJK-Trainer. Die Personalsituation ist allerdings angespannt, denn drei Stammkräfte sind verletzt und können nicht eingesetzt werden. Die DJK will trotzdem so schnell wie möglich die fehlenden Punkte für den Klassenerhalt einfahren. hd