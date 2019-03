Sieg in Unterhaching: Meisterschaft für Eltmann zum Greifen nahe

Die Heitec Volleys können bereits drei Spieltage vor Saisonende in der zweiten Volleyball-Liga Süd den Champagner kalt stellen. Nach dem 3:1-Triumph führt der Spitzenreiter (53 Zähler) jetzt mit fünf Punkten vor dem Rivalen TSV Grafing (48 Punkte). Grafing verlor beim Angstgegner TG Rüsselsheim II mit 1:3 und kann selbst bei einem Sieg im Nachholspiel bei den AlpenVolleys Haching II die Unterfranken nicht mehr einholen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Eltmanner alle drei Partien zu Hause gegen Karlsruhe und Schwaig sowie in Freiburg gewinnen.

AlpenVolleys Haching II - Heitec Volleys Eltmann 1:3

(26:24, 29:27, 22:25, 27:25)

Völlig losgelöst jubelte deshalb Eltmanns Cheftrainer Marco Donat zusammen mit seinen Schützlingen und den mitgereisten Fans nach dem Schlusspfiff in Unterhaching: "Schön, dass wir jetzt alles selbst in unseren Hände haben und nicht auf die Schützenhilfe anderer angewiesen sind. Unser Traum scheint in Erfüllung zu gehen. Wir haben immer daran geglaubt, selbst nach bitteren Niederlagen. Wir lassen wir uns nun nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Das haben wir uns in der Kabine geschworen. Wir wollen uns selbst belohnen."

Auch Manager Rolf Werner hofft, dass sein Team auf der Zielgeraden nicht schwächelt: "Jeder weiß, worum es geht. Alle sind heiß wie Frittenfett und möchten am letzten Spieltag den Meisterpokal nach oben strecken. Ich bin optimistisch und habe absolutes Vertrauen in unsere Mannschaft." Die Meisterschaft in der zweiten Liga Süd der Heitec Volleys würde für den Volleyballclub Eltmann eine erfolgreiche Saison krönen. Denn die Frauen holten bereits einen Titel und die zweite Mannschaft steht kurz davor.

Der Erfolg in Unterhaching bedeutete noch einmal Schwerstarbeit für die Unterfranken über 107 Minuten Spielzeit. Im ersten Satz wirkten die Heitec Volleys wie gelähmt. Schnell gerieten die Eltmanner mit 6:12 und 10:16 in Rückstand, ehe sie sich ihrer Qualitäten erinnerten und zum 17:17 und 24:24 ausglichen. In der Crunchtime hatten sie wie auch im zweiten Satz das Glück auf ihrer Seite. Im dritten Satz stand Fortuna auf der Seite der Gastgeber, obwohl die Heitec Volleys bis zum 22:22 mithielten. Auch der vierte Satz verlief ausgeglichen. Die Unterfranken lagen zwar 4:1, 16:13 und 23:21 vorne, konnten sich jedoch nicht entscheidend absetzen und mussten die nie aufsteckenden Hachinger immer wieder herankommen lassen. In der Schlussphase führte Haching sogar 25:24. Aber Marius Wacek sicherte mit einem glänzenden Lob den viel umjubelten Sieg.

Donat war mit dem Ergebnis, aber nicht mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden: "Die Hachinger haben uns alles abverlangt. Wir präsentierten uns sehr nervös mit viel Krampf und Kampf. Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber ein ungemein wichtiger Sieg."

Heitec Volleys Eltmann: Couchman, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Schmitt, Krüger, Kellermann, Werner, Stoyanov, Wacek, Bibrack, Strobel