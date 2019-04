Sieg beim Schlusslicht ist für den FC Sand Pflicht

Pünktlich vor dem Kellerderby der Fußball-Bayernliga Nord am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenletzten ASV Vach hat der FC Sand (15.) mit den Vertragsverlängerungen von fünf Spielern weiteren Rückenwind bekommen. Max Witchen, Christopher Gonnert, Philipp Markof, Julian Klauer und Kevin Moser werden auch in der kommenden Saison für die "Korbmacher" auflaufen. Somit steht bislang fest, dass 13 Feldspieler, die beiden Torhüter Stefan Klemm und Markus Geier und Trainer Dieter Schlereth den Sandern erhalten bleiben. ASV Vach - FC Sand Besonders die Entscheidungen der drei Eigengewächse wird die Verantwortlichen gefreut haben. Christopher Gonnert geht in der kommenden Saison bereits in seine sechste Spielzeit für den FC Sand, wobei der 23-Jährige nicht nur auf der Rechtsverteidigerposition zu Hause ist, sondern auch oft sein Unwesen auf dem rechten Flügel treibt. Julian Klauer kam von der zweiten Mannschaft und stand bereits 14 Mal in der Startelf. Kevin Moser gilt mit seinen 19 Jahren als großes Talent, für einen Startelfeinsatz hat es bisher nicht gereicht. Mit seiner Verlängerung verdeutlichte er jedoch, dass er weiterkämpfen will und einen Stammplatz in der Mannschaft von Dieter Schlereth anstrebt.

Nachdem sich der FC Sand am vergangenen Freitag mit einem Elfmeter in der 90. Minute gegen Seligenporten mit 1:2 geschlagen geben musste, setzen die "Korbmacher" ihre Hoffnungen auf das kommende Abstiegsduell gegen den ASV Vach. Das Schlusslicht der Bayernliga Nord empfängt den Tabellenfünfzehnten, das bedeutet für die Sander: ein Auswärtssieg ist absolute Pflicht. Um den möglichen Kontakt zum sicheren 13. Tabellenrang nicht zu verlieren, muss ein "Dreier" gegen die Mittelfranken am Sonntag her. Beim Blick auf das Restprogramm wird deutlich, dass sonst nur noch Partien gegen Teams, die in der Tabelle weiter vorn platziert sind, anstehen.

An das Hinspiel erinnern sich die Sander gerne zurück. Durch einen Doppelpack von Sebastian Wagner wurde die Schlereth-Elf von ihrem bis dato existierenden Heimfluch erlöst und fuhr den ersten "Dreier" dieser Saison im Seestadion ein.

Doch für den ASV ist die Partie ebenso überlebenswichtig. Da Vach mit Neumarkt punktgleich und Forchheim nur einen Punkt entfernt ist, könnte die Elf von Norbert Nein bei einem Sieg die rote Laterne abgeben. Was die Stimmung der Vacher allerdings gewaltig dämpft: Mit Levan Terashvili (Sprunggelenksverletzung), Ilir Sopa (Knieverletzung) und Nico Hass fallen gleich drei Spieler in der Heimpartie gegen den FC Sand aus. Von den letzten fünf Partien konnten die Mittelfranken immerhin zwei Partien für sich entscheiden, zuletzt setzte es allerdings eine 0:2-Niederlage bei der DJK Don Bosco Bamberg.

Der Sander Sportleiter Erich Barfuß weiß um die Bedeutung des anstehenden Abstiegsthrillers: "Nach der unglücklichen Niederlage in Seligenporten wartet nun der nächste Brocken auf uns. In Vach geht es darum, bei einem Mitkonkurrenten gegen den Abstieg zu punkten. Für uns gilt es, dort alles in die Waagschale zu werfen." Die Verletztenliste des FCS bleibt unverändert. Andre Schmitt (Achillessehnenentzündung), Sven Wieczorek (Wadenbeinbruch) und Julian Klauer (Schambein) fallen weiter aus. Christopher Gonnert ist noch Rot-gesperrt. Von seiner USA-Reise zurückgekehrt ist Sebastian Wagner. FC Sand: Geier, Klemm - Karmann, Flachsenberger, D. Schlereth, Witchen, Rippstein, Reith, Steinmann, T. Schlereth, D. Schmitt, Wagner, Moser, Röder, Markof, Rugovaj