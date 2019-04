"Shabo" Rugovaj rettet das Remis

Der FC Sand nervt einen weiteren "Großen" der Bayernliga: Nach dem 1:1-Unentschieden in der Vorwoche gegen den SC Eltersdorf holte die Schlereth-Elf erneut einen Punkt gegen einen klaren Favoriten. Diesmal erzwangen die Sander ein 2:2 gegen den aktuellen Spitzenreiter DJK Gebenbach, nachdem der FCS mit 0:2 in Rückstand geriet.

Dieter Schlereth nahm im Vergleich zum Spiel gegen Eltersdorf eine Veränderung vor: Max Witchen startete anstelle von Christopher Gonnert, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Erneut verhalf Schlereth zwei Jungendspielern zu ihrem Debüt in der Bayernliga. Der Sander Trainer beförderte den 18-jährigen Luca Zeiß und den 19-jährigen Sebastian Albert aus der U19.

DJK Gebenbach - FC Sand 2:2

Die Gebenbacher gaben sich zunächst keine Blöße und dominierte die Partie. Mit etwas mehr Ballbesitz und höherer Passgenauigkeit bauten die Gastgeber ihr Spiel sicher auf. Es dauerte nicht lange, bis Gebenbach seine spielerische Überlegenheit ausnutzte. Die DJK-Akteure wirbelten am Sander Strafraum, bis die Kugel über Umwege zu Marco Seifert kam, der aus halbrechter Position und gut acht Metern souverän den Führungstreffer für den Tabellenersten erzielte (8.).

Auf der anderen Seite taten sich die Sander unheimlich schwer, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Sobald die Gäste in Ballbesitz gerieten, startete der Ligaprimus sein Offensivpressing und erzwang somit viele Fehlpässe. Gebenbachs Dominik Haller feuerte in der 14. Minute einen gefährlichen direkten Freistoß ab, der aber nichts einbrachte.

Die Gastgeber waren klar überlegen und drückten auf den zweiten Treffer. Danny Schlereth brachte im Strafraum Marco Seifert zu Fall, woraufhin Schiedsrichter Pantelis Gitopoulos auf den Elfmeterpunkt zeigte. Den Strafstoß verwandelte Dominik Haller sicher zum 2:0 der DJK (28.).

Gebenbach dominiert die Partie

Somit stellte Gebenbach die Weichen früh in Richtung Sieg, bis dahin fand das Sander Offensivspiel kaum statt. Immer wieder rannten die Hausherren die Abwehrspieler früh an und brachten sie in Bedrängnis. Auch das Konterspiel der DJK sorgte immer wieder für Gefahr, wenn auch das Team von Trainer Faruk Maloku dabei im letzten Drittel die Präzision vermissen ließ.

Im zweiten Durchgang zeichnete sich dasselbe Bild ab: Gebenbach gab weiter den Ton an und versuchte, noch ein Tor nachzulegen. Fabio Pirner überlupfte Stefan Klemm - in größter Not rettete ein Sander auf der Linie (52.). Nico Becker zog aus 16 Metern einfach mal ab, Klemm spitzelte die Kugel mit den Fingerspitzen ins Seitenaus (53.).

Nackenschlag von Schlereth

Doch aus dem Nichts markierten die Korbmacher den Ausgleichstreffer: Nach einem Ballverlust der DJK initiierten die Gäste einen blitzartigen Konter, an dessen Ende Thorsten Schlereth das 1:2 erzielte (61.).

Auf einmal drehte sich die Stimmung des Spiels. Die Korbmacher waren kaum wieder zu erkennen und drängten nun auf den Ausgleich. 60 Minuten lang hatte Gebenbach alles im Griff, Schlereths Treffer erwischte den Spitzenreiter eiskalt.

In der 72. Minute gelang dem FC Sand das 2:2 durch Shaban Rugovaj. Es reichte zum Remis, doch trotz des überraschenden Punktgewinns kommen die Sander einfach nicht vom Fleck. Auf Platz 16 bleibt die Lage weiter angespannt.

FC Sand: Klemm - Bechmann, D. Schlereth, T. Schlereth (83. Moser), D. Schmidt, Reith, Steinmann, Wagner, Markof (89. Albert), Rugovaj (90.+2 Zeiß) / DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Fischer, Biermeier, Becker, Haller (82. Lincke), Gorgiev, Seifert, Pirner (74. Lindner), Böhm, Klahn (69. Kohler) / SR: Pantelis Gitopoulos / Zuschauer: 350 / Tore: 1:0 Seifert (8.)., 2:0 Haller (28.), 1:2 T. Schlereth (61.), 2:2 Rugovaj (72.)