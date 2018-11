Sander sinnen auf die Revanche

Vor der Winterpause in der Fußball-Bayernliga können die Sander von sich behaupten, eine kleine Serie gestartet zu haben. Die wollen sie am Samstag, 14 Uhr, zu Hause gegen den FSV Erlangen-Bruck ausbauen. Auch wenn am vergangenen Freitag nur ein Punkt gegen die Reserve der Würzburger Kickers heraussprang, ist das Team von Trainer Dieter Schlereth seit vier Spielen unbesiegt. Mittelfeldspieler Dominik Schmitt über die Sander Erfolgsserie.

Im vergangenen Match mussten sich die Sander mit einem Punkt begnügen, Dominik Schmitt ist dennoch voll zufrieden mit der Leistung: "Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, waren in den Zweikämpfen präsent und sind verdient in Führung gegangen. Danach überließen wir den Kickers das Spiel, die aber bis zum 1:1 nicht wirklich gefährlich waren." Für Schmitt war vor allem die Präsenz auf dem Platz entscheidend: "Wir wurden für unseren Kampf und Willen belohnt und haben somit verdient einen Punkt mitgenommen."

Das Unentschieden forderte jedoch Tribut: Auf zwei wichtige Spieler muss der FC Sand zum Jahresabschluss verzichten. "Natürlich schmerzt die Rote Karte für Sven Wieczorek und die damit verbundene Sperre", sagt Schmitt. Darüber hinaus zog sich Johannes Bechmann eine Rückenverletzung zu. Nichtsdestotrotz war es für den 22-Jährigen eine besondere Partie, nach seiner Achillessehnenverletzung stand der Mittelfeldspieler zum ersten Mal wieder in der Startelf. "Als Fußballer will man natürlich immer von Beginn an spielen. Umso schöner, dass es dann am Freitag endlich so weit war. Es macht Spaß bei den Jungs und endlich wieder auf dem Platz zu sein." Nach wie vor ist Schmitt aber noch nicht bei 100 Prozent: "Leider bin ich immer noch nicht komplett schmerzfrei, habe aber das Okay von meinem Physiotherapeuten. Ich hoffe, die Schmerzen in der Winterpause loszuwerden."

Kurioserweise laboriert sein Bruder André Schmitt an derselben Verletzung. "Wir können es uns nicht erklären, weshalb bei uns dieselbe Verletzung auftrat. Es handelt sich sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir um eine schmerzhafte Achillessehnenentzündung. In den letzten Wochen vor der Verletzungspause war dann selbst normales Gehen nur noch unter Schmerzen möglich."

Die Entwicklung einer solchen Verletzung ist schwer berechenbar: "Man kann nicht genau sagen, wie lange sich so eine Verletzung hinauszögert. Bei André sind beide Achillessehnen betroffen, während ich es nur an einer habe. André hat geplant, zur Wintervorbereitung wieder einzusteigen", führt Schmitt aus. Lange sah es danach aus, als würden die Sander im Tabellenkeller feststecken und keinen Ausweg finden. Doch mit dem 2:0-Sieg gegen Ammerthal wendete sich das Blatt.

Für Schmitt waren die Veränderungen im Vorfeld der Saison für den schwierigen Verlauf der Hinrunde verantwortlich: "Wir hatten von Beginn der Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch die Relegation steckte uns noch in den Knochen. Zudem hat im Sommer ein großer Umbruch stattgefunden. Da muss man sich erst einmal finden." Mittlerweile ist das Team zu einer Einheit zusammengewachsen. "Wir finden uns nun immer besser zusammen, jeder kämpft für den anderen und endlich belohnen wir uns auch dafür", sagt Schmitt.

FC Sand (14.) - FSV Erlangen Bruck (17.)

Mit dem FSV Erlangen-Bruck haben die Sander noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel musste die Schlereth-Elf eine 0:6-Klatsche hinnehmen. Sechser Schmitt will die Niederlage wieder wettmachen: "Wir brennen trotz der Ausfälle darauf, mit einem Sieg auf einem Nichtabstiegsplatz in die Winterpause zu gehen."

Im Gegensatz zu den Sandern stecken die Erlanger im Formtief. Ordentlich in die Saison gestartet, holte der FSV in den vergangenen fünf Parten nur einen Sieg. Die Elf von Normann Wagner steht auf Platz 17, ist also ein direkte Konkurrent. FC Sand: Geier, Klemm - Flachsenberger, Karmann, Gonnert, Witchen, Steinmann, Rippstein, Schlereth D., Schmitt D., Krug, Moser, Bischoff, Reith, Schlereth T., Wagner, Rugovaj / Es fehlen: Sven Wieczorek, Johannes Bechmann