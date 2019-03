Rödelmaier enteilt dem FSV Krum - DJK Dampfach siegt

Der FSV Krum kann in der Bezirksliga Unterfranken nicht an die Leistung der vergangenen Partien anknüpfen und verliert zu Hause verdient gegen den SV Rödelmaier. Die DJK Dampfach feiert einen deutlichen Sieg in Unterspiesheim und darf in der Tabelle weiter nach oben blicken.

FSV Krum - SV Rödelmaier 0:1

Verärgert zeigte sich Krums Abteilungsleiter Marco Schorr nach der Partie. Viel hatten sich die Krumer vorgenommen, an der Umsetzung haperte es jedoch. "Das war ein Rückfall in alte Zeiten, auch vom Auftreten her war da heute nichts drin. Der Gegner war viel bissiger als wir, die wollten richtig", bilanzierte Schorr nach dem Schlusspfiff. Nach einer halben Stunde kamen die Gastgeber etwas besser in die Partie.

Nach der Pause filen die Krumer aber wieder in alte Muster zurück. Das Gegentor legten sie sich durch einen verunglückten Querpass praktisch auch selbst in den eigenen Kasten. "Rödelmaier hat in der Folge seine Konter ganz schlecht ausgespielt, sonst hätten sie noch das ein oder andere Tor mehr machen können", meinte ein enttäuschter Schorr. Das Tor der Gäste erzielte Florian Balling in der 61. Minute.

SV-DJK Unterspiesheim - DJK Dampfach 0:4

"Die Dampfacher waren heute äußerst stark. Sie sind nach einem individuellen Fehler von uns mit ihrer ersten Chance in Führung gegangen. Dann kriegen wir echt 16 Sekunden nach der Halbzeit das 0:2", ärgerte sich Unterspiesheims Informant Benedikt Neubauer nach der Partie. Das war für die Gastgeber ein Genickschlag, von dem sie sich nicht mehr erholten. Die Fehlerquote schnellte nach oben, die Gäste, die auf ihren erkrankten Trainer verzichten mussten, attackierten früh, schoben teilweise mit der gesamten Mannschaft auf die Unterspiesheimer Aufbauspieler. So geht der Gästesieg voll und ganz in Ordnung. Die Tore für die DJK besorgten Michael Bock (39.), Lois Jilke (46., 62.) und Tim Wagner (90.). Zudem sah der Dampfacher Philipp Geßendorfer in der 42. Minute die glatt Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. bre