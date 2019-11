Richtungweisendes Duell für Eltmanner Heitec Volleys

Das Heimspiel der Heitec Volleys Eltmann in der Volleyball-Bundesliga am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den TV Rottenburg steht unter japanischen Vorzeichen. Es wird auch ein Duell der beiden Liberos. Und nicht zuletzt müssen beide Teams in der Bamberger Brose-Arena punkten.

Der Aufsteiger Heitec Volleys hat sich aus sechs Spielen einen klaren 3:0-Sieg herausgearbeitet, damit drei Tabellenpunkte auf dem Konto und belegt den vorletzten Platz. Rottenburg hat in fünf Spielen zwei knappe 2:3-Niederlagen mitgenommen, das brachte den Schwaben zwei Punkte und macht sie zum Tabellenletzten.

Fast identisch mit der sehr knappen Tabellensituation ist die Ausgangslage, was die Schaltstelle für Annahme und Abwehr betrifft. Auf beiden Seiten zeichnen japanische Liberos verantwortlich, und wenn japanische Volleyballer etwas beherrschen, dann das Element des ersten Ballkontakts.

Taichi Kawaguchi ist 24 Jahre alt, hat bis 2018 für Toyoda Gosei Trefuerza gespielt und ging dann für eine Saison zu Savo Volley Kuopio nach Finnland. Dort hatte ihn der aktuelle Trainer der Rottenburger, Christophe Achten, im Ligabetrieb unter Beobachtung. Als Achten dem Ruf in die schwäbische Neckarstadt folgte, erinnerte er sich im diesem Sommer an den japanischen Libero und verpflichtete diesen für die Bundesliga. Für die Rottenburger bedeutete das eine deutliche Aufwertung des Teams, kämpfte es in den beiden Jahren zuvor mit einer wenig konstanten Annahme, die nun mal das A und O im Volleyball ist.

Der Neu-Eltmanner Shunsuke Watanabe hat mit 31 Jahren deutlich mehr Erfahrung. Er folgte vor 14 Tagen dem Ruf nach Europa, denn was Japans Volleyball an Athletik und Dynamik hat, das fehlt ihm im Vergleich zur Bundesliga und der europäischen Spitze an Reichhöhe und Angriffshärte. Das will sich der Mann aus Hokkaido erarbeiten, gemäß dem Motto, dass es nie zu spät für neue Erfahrungen sei.

Dürener meiden Kawaguchi

Interessant ist auch die Auswertung des jeweils letzten Spiels: Kawaguchi kam gegen Düren nur auf zehn Services, die auf ihn aufgeschlagen wurden, und das mit einer Annahmequalität von 50 Prozent. Das heißt, dass der Gegner den Japaner bewusst mied und sich die schwächeren Annahmespieler heraussuchte. Ähnlich die Statistik für Watanabe: Bei ihm waren es 13 Bälle und 54 Prozent in der Qualität. Für das erste Spiel mit seinem neuen Team ein guter Wert. Auch hier war der Respekt des Gegners Alpen-Volleys, der um die Qualitäten des agilen Japaners wusste, spürbar. Sicherlich ist der Schlüssel zum Sieg der Heitec Volleys die Annahme und die Abwehr, damit kommt beiden Spielern eine zentrale Rolle zu.

Im fränkisch-schwäbischen Duell möchte aber auch Mathäus Jurkovics mitreden. Der 21-jährige Österreicher hat in den letzten drei Spielen eine starke Formkurve nach oben. Für den verletzungsbedingt ausgefallenen Roosewelt Filho musste Mathäus durchspielen und nutzte seine Chance. Das Extralob von Headcoach Marco Donat nahm er gerne mit. Jurkovics, in der Vorsaison noch für den TV Rottenburg aktiv, möchte zeigen, dass er sich deutlich verbessert hat. "Gegen meinen Ex-Verein zu spielen, darauf freue ich mich schon sehr. Bei Rottenburg hat sich sehr viel geändert zum letzten Jahr, auch der Trainer. Natürlich erwarte ich mir einen Sieg, und das mit großer Unterstützung unserer Fans. Letztes Jahr in Rottenburg kam ich leider nur ganz wenig zum Spielen, was diese Saison anders ist."

Teams liegen dicht beieinander

Der Eltmanner Headcoach Marco Donat weiß um die Brisanz des Heimspiels und wie richtungweisend das Ergebnis sein kann. Das Ganze im Kontext einer Liga, in welcher die Teams in extrem dicht beieinander liegen. "Wir freuen uns, endlich mal wieder zu Hause spielen zu dürfen. Die Mannschaft ist top motiviert, die guten Spiele gegen Frankfurt, Berlin, Friedrichshafen und Unterhaching in Punkte gegen den Mitbewerber auf den Klassenerhalt umzusetzen", sagt Donat.mf