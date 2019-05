Prappach nutzt die zweite Chance zum Klassenerhalt nicht

Nach der Niederlage der SG Prappach gegen den VfR Hermannsberg in Ebelsbach (2:4) folgte im Dampfacher Salistadion die nächste Pleite: Gegen die SG Untereisenheim musste die Truppe von Spielertrainer Alexander Derra mit einer klaren 0:4-Pleite vom Feld.

SG Prappach/Oberho. - SG Untereisenheim 0:4

Die Partie in Dampfach begann hektisch, aber gut für die Kicker aus dem Haßfurter Stadtteil. 750 Zuschauer sahen agile Prappacher, die die besseren Torchancen hatten. Einzig auf der Anzeigetafel gab es keine Bewegung: Dominik Schirbers Freistoß aus 20 Metern segelte einen Meter über den Querbalken (6.), Simon Rambacher stand in bester Schussposition vor dem Untereisenheimer Gehäuse, aber auch im Abseits (17.).

Ein Stellungsfehler in der Defensive brachte in der 33. Minute die Untereisenheimer in Führung: Nach einer Flanke von rechts stimmte die Zuordnung in der SG-Hintermannschaft nicht, Max Ludwig brachte den Ball scharf in den Strafraum, Tobias Schäfer hielt den Schlappen hin und traf zum 1:0. Nur drei Minuten später ärgerte sich die Derra-Truppe erneut: Simon Zimmermann kam gegen Jens Rumpel zu Spät, Schiedsrichter David Kern zeigte auf den Punkt. Max Ludwig trat an und erhöhte auf 2:0 (37.).

Trotz mehrerer Chancen kurz vor dem Pausenpfiff ging es beim Stand von 2:0 in die Kabinen, nach dem Wiederanpfiff machten die Untereisenheimer alles klar: Mario Hedrich zog aus zentraler Position flach ab, der Ball landete unhaltbar im Eck - 3:0. Der Abend der Prappacher war gelaufen, Untereisenheim dagegen hatte jetzt richtig Spaß: Ballverlust, Flanke, Kopfball, Tor. So einfach ging das zu diesem Zeitpunkt, Torschütze zu diesem 4:0 war Jens Rumpel (59.).

Bis zum Schlusspfiff hatte Prappach noch einige Chancen, doch Keeper Christian Fleischmann behielt seine weiße Weste und durfte nach 90 Minuten mit seinen Teamkollegen den Aufstieg feiern. Für die SG Prappach ist ein drittes Mal Nachsitzen angesagt: Am Sonntag haben sie die dritte und letzte Chance zum Klassenerhalt gegen den SC Hesselbach, der Spielort steht noch nicht fest.