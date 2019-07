Polnische Hoffnung kommt nach Eltmann

Die Heitec Volleys des VC Eltmann möchten in der Volleyball-Bundesliga nichts dem Zufall überlassen. Deswegen wurde der Aufsteiger noch einmal auf dem Transfermarkt tätig und zog einen dicken Fisch an Land. Die Eltmanner verpflichteten das 20-jährige polnische Talent Rafal Prokopczuk. Der Juniorennationalspieler läuft vom 15. bis 27. Juli für sein Land bei der U-19 Weltmeisterschaft in Bahrain auf.

Der Zuspieler gilt im gelobten Volleyball-Land Polen, wo dank staatlicher Unterstützung die Sportart fast auf einer Stufe mit Fußball steht, als große Hoffnung für die Zukunft. Ausgebildet wurde der 1,87 Meter große Modellathlet bei Mos Wola Warschau, ein "Jugendsportclub", der den polnischen Volleyball-Rohdiamanten den letzten Schliff verpassen soll. Bei Mos Wola Warschau wurden zuletzt über 60 Spieler ausgebildet, die in der polnischen Nationalmannschaft an Welt- und Europameisterschaften teilnahmen. Mehr als 120 junge Volleyballer haben nach dem Schulabschluss bei Mos Wola ihre sportliche Laufbahn in den polnischen Topligen fortgesetzt. Frühzeitig sicherte sich der amtierende polnische Meister Zaksa Kedzierzyn-Kozle, der auch 2016 und 2017 den Titel gewann, die Dienste des "Wunderkindes" Prokopczuk. Damit er Spielpraxis erhält, wurde er in der abgelaufenen Saison an den Zweitligisten Tauron AZS Czestochowa ausgeliehen.

In der neuen Saison soll er beim Aufsteiger Heitec Volleys in der Bundesliga zusammen mit Merten Krüger auf der Zuspielerposition für Stabilität sorgen. Die Verpflichtung des polnischen Junioren-Nationalspielers ist für Cheftrainer Marco Donat ein Glücksfall: "Als er uns angeboten wurde, haben wir sofort zugeschlagen. Er bringt viel Qualität und riesiges Potenzial mit. Er ist eine ideale Ergänzung zu Merten Krüger und ein anderer Typ als Zuspieler. Ein junger Wilder, der seiner Kreativität freien Lauf lässt, unberechenbar ist, das Risiko sucht und auch am Netz punktet."

Zum Eltmanner Kader gehören neben Prokopczuk bislang die Mittelblocker Roosewelt Filho (34 Jahre, 2,07 Meter) und Mathäus Jurkovics (österreichischer Nationalspieler, 2,11 Meter), der slowakische Ex-Nationalspieler Tomas Halanda (Außenangreifer), der brasilianisch-französische Star "Kadu" Carlos Antony (Außenangreifer), der 27-jährige Scorer Irfan Hamzagic (Diagonalangreifer), Jonas Sagstetter (Außenangreifer), Richard Peemüller (Diagonalangreifer) sowie wie bisher Merten Krüger (Zuspieler) und Tobias Werner (Libero).