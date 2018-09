Pleite zur Kerwa: FC Sand steht am Tabellenende

Der FC Sand hatte sich in der Vergangenheit als Schreckgespenst für den Regionalliga-Absteiger herausgestellt. Vor zwei Jahren knöpften die Sander dem Aufstiegsaspiranten Seligenporten einen 2:0-Heimsieg ab, womit die Gäste auf den sicheren Aufstieg warten mussten und diesen erst gegen Großbardorf klarmachten. Doch mit dem ersten Heimsieg wollte es nicht klappen - die Schlereth-Elf kassierte eine 0:2-Niederlage gegen spielerisch starke Gäste.

FC Sand - SV Seligenporten 0:2

Seligenporten übte von der ersten Minute an Druck aus und spielte mit viel Tempo nach vorne. "Gerade in der ersten Halbzeit waren wir unheimlich nervös, haben viele Fehlpässe geschlagen und somit den Gegner aufgebaut", sagt Sands Trainer Dieter Schlereth. Nach 20 Minuten fanden die Sander Zugriff auf das Spiel und setzten erste Akzente in der Offensive durch Abschlüsse von Sebastian Wagner und Christopher Gonnert.

Der Tabellenletzte aus Sand wirkte nun spritziger und verpasste den Führungstreffer, als Sven Wieczorek nach einer Ecke aus kurzer Distanz abzog und den Torwart anschoss. Die Sander Offensivmaschinerie wollte einfach nicht anlaufen. Aufgrund der Verletzungsmisere musste Dieter Schlereth auf vielen Positionen wechseln, die Abstimmung im Passspiel fehlte: "Danny Schlereth muss drei bis vier Wochen pausieren, bei den Schmitt-Brüdern ist auch mit keiner baldigen Rückkehr zu rechnen. Einzig Johannes Bechmann, der für uns seine Pause unterbricht, könnte im nächsten Spiel gegen Vach dabei sein", sagt Schlereth. Die Neuzugänge Shaban Rugovaj aus Großbardorf und Adrian Reith haben sich schon prima integriert. Besonders Rugovaj fungierte als spielstarke, in diesem Spiel aber glücklose Sturmspitze.

Starker Mergim Bajrami

Währenddessen überzeugte Seligenporten vor allem spielerisch und kam durch Mergim Bajrami zu einer hundertprozentigen Torchance. Neuzugang Fotios Katidis setzte Bajrami sehenswert durch einen Doppelpass in Szene, dessen Schuss sein Ziel nur knapp verfehlte. In der 31. Minute war es soweit: Tim Olschewski haute im Sechzehner drauf und traf konsequent zum 1:0 ins linke Eck.

Die Sander wurden passiver, woraufhin die Gelegenheit zum 2:0 der Gäste zum Greifen nahe war: Nach einer Flanke von rechts kam Nico Moos aus fünf Metern zum Kopfball, Sands Keeper Markus Geier reagierte blitzschnell und parierte gut. Die Gäste wollten unbedingt vor der Halbzeitpause den nächsten Treffer markieren. Fotios Katidis wurde durch einen genialen Steilpass bedient und verfehlte aus sieben Metern nur knapp.

Katidis lässt Sander zittern

In der zweiten Halbzeit ging es mit viel Elan auf beiden Seiten weiter: Für Raunen bei den Zuschauern sorgte Fotios Katidis, dessen direkter Freistoß aus gut 30 Metern Sands Torhüter Markus Geier nur mühsam entschärfte. Seligenporten rannte immer wieder an, die Sander bekamen zunehmend Probleme.

Bei den Gastgebern machte Neuzugang Shaban Rugovaj einen guten Eindruck: Er ließ sich auch fallen, forderte die Bälle früh und verteilte sie intelligent an die Mitspieler. Die Sander gaben sich Mühe, kreierten gegen die spielstarken Gäste aber kaum Torchancen. Immer wieder war es der Seligenportener Katidis, der durch seine Aktionen für gefährliche Szenen sorgte. Das Chancenplus der Gäste war erdrückend, das Team von Trainer Michael Pfeiffer hatte insgesamt mindestens fünf Hochkaräter.

In den letzten sechs Minuten setzte Schlereth alles auf eine Karte und brachte Stürmer Matthias Pencz für den Abwehrspieler Max Witchen. Dominik Rippstein hatte nach seinem Distanzschuss aus 25 Metern das 1:1 auf dem Fuß. Die Sander mussten hinten aufmachen und kassierten durch einen schnellen Konter das 2:0 durch Mergim Bajrami. "Das war eine verdiente Niederlage, keine Frage. Heute kam einfach zu wenig von uns", sagte Dieter Schlereth.

FC Sand: Geier - Karmann, Witchen (84. Pencz), Klauer, Gonnert, Reith, T. Schlereth, Wieczorek (73. Rippstein), Wagner, Steinmann (80. Moser), Rugovaj / SV Seligenporten: Kunze - Moos, Janz, Wiedmann, Katidis (75. Kardovic), Bajrami, Olschewski, Glasner (67. Ekern), Neuerer, Bauer, Kobrowoski (86. Wunderlich) / SR: Hofmann / Zuschauer: 245 / Tore: 0:1 Olschewski (28.), 0:2 Bajrami (90.+2)