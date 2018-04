Oshino Volleys: Wiedersehen mit Thiago Welter

Die Endspiel-Serie der Oshino-Volleys Eltmann in der Saison-Endphase der 2.Volleyball-Bundesliga Süd setzt sich am Samstag in Fellbach nahtlos fort. Der wiedererstarkte SV Fellbach, derzeit nach der Niederlage in Karlsruhe auf Platz 8 , will nun gegen Eltmann noch einmal punkten.



SV Fellbach -

Oshino Volleys Eltmann

In der Gauäcker-Halle treffen am Samstag, 19.30 Uhr, zwei Teams aufeinander, die sich vor zwei Jahren zwei harte Duelle um die Tabellenführung lieferten. Im Vorjahr war Eltmann zu dominant, doch diesmal könnte es noch einmal richtig spannend werden - denn trotz einiger schwächerer Spiele gegen die Top-Teams schlugen sich die Fellbacher sehr achtbar. In Rüsselsheim und auch in Grafing gab es knappe Niederlagen in Fünfsatzspielen, und gegen Schwaig holten die Fellbacher nach hartem Kampf den Sieg.



Eltmann ist optimistisch

Nach dem sehr starken Auftritt der Oshinos gegen Grafing ist man im Eltmanner Lager optimistisch, auch in Fellbach zu punkten. Eine Garantie dafür gibt es freilich nicht. Mit Thiago Welter hat Fellbach einen Ex-Eltmanner als Coach, der die Stärken und Schwächen der Oshino-Spieler kennt. Der Brasilianer wechselte aus beruflichen Gründen nach Fellbach. Zusammen mit Ex-Juniorinnen-Nationaltrainer Jan Lindenmair hat er sich vorgenommen, das rote Rudel zurück in die Erfolgsspur der vergangenen Jahre zu führen, als Fellbach die zweite Liga-Süd dominierte. Zwar gab es beim SVF auch in dieser Saison unerwartete Rückschläge, aber auch die Top-Spiele gegen alle Medaillenkandidaten.



Die Rand-Stuttgarter hatten sich im Vorjahr mit den Angreifern Patrick Pfeffer und Manuel Harms weiter verstärkt, blieben dennoch vom Verletzungspech vergangener Jahre geplagt.

Für Milan Maric kommt es nun darauf an, die Spannung sowohl in Fellbach und auch zum Saisonfinale in Freiburg hoch zu halten, an dieser Leistung anzuknüpfen und vor allem die Unterhaching-Heimniederlage endgültig vergessen zu machen. Es wird das vorletzte Spiel in Fellbach für die Oshinos. Und es gibt wieder Leute, die behaupten, der Tiebreak werde diesmal erneut Begleiter der Eltmanner sein. Sicher ist das aber nicht, denn Welter und seine Mannen sind eine Wundertüte. rom



VC Eltmann: Novak, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Krüger, Nürnberger, Kellermann, Späth, Kessel, Knauer, Schmitt, Werner, Bibrack, Strobel