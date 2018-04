Oshino Volleys im Finale um die Vizemeisterschaft

Letzter Spieltag in der 2. Liga Süd der Volleyballer, und noch streiten sich drei Mannschaften um die Vizemeisterschaft. Die Oshino Volleys des VC Eltmann, letztes Jahr Titelträger und abgelöst vom TSV Garfing, wollen am heutigen Samstag (19.30 Uhr) den zweiten Tabellenplatz verteidigen vor dem SV Schwaig (bei der TGM Mainz-Gonsenheim) und der TG Rüsselsheim II (beim SV Fellbach).

Die Meisterfeier der Eltmanner 2017 musste am vorletzten Spielwochenende in Freiburg verschoben werden. Der noch fehlende Punkt konnte bei der Tiebreak-Niederlage nicht gesichert werden, obwohl die Oshino Volleys im vierten Satz zwei und dann im Tiebreak nochmals zwei Matchbälle hatten. Den fehlenden Punkt gab es einen Tag später in Friedrichshafen ohne eigenes Zutun, da der "Vize" Schwaig in seinem Spiel überraschend in den Tiebreak musste.



Die Freiburger zeigten in ihrem letzten Heimspiel der Saison, als mehrere Akteure und Trainer Beck verabschiedet wurden, eine starke Kampfleistung, die die nahezu 600 Zuschauer in der Halle mehrfach begeisterte. Sie erkämpften sich einen Matchball mehr als die Gäste aus Unterfranken und holten sich zwei unerwartete Heimpunkte. An diesem Samstag ist die Situation vergleichbar, auch wenn die Eltmanner die Punkte für die Titelverteidigung nicht mehr holen können. Zu stark präsentierte sich Grafing nach dem Sieg über Eltmann vor Weihnachten mit 14 Siegen in Folge. Siegen heißt es nun im "Burdadschungel" im Breisgau, wollen Trainer Milan Maric und seine Oshinos Platz 2 absichern. Das Hinspiel gewannen die Eltmanner mit 3:1.



Im Vorjahr war es in Freiburg der vierte Satz, der es in sich hatte. Der Gastgeber lief zu großer Form auf. Es wurde ein denkwürdiger Satz mit mehr als einem guten Dutzend hochklassiger Ballwechsel. Nachdem ein Kellermann-Ball beim Stand von 27:27 im Netz gelandet war, sicherte sich Freiburg mit 30:28 den Satz. Der Tiebreak stand an Spannung dem vierten Durchgang in nichts nach. Zuerst führte Eltmann durch Nürnberger, dann sorgte Gensitz mit dem 5:4 für die Freiburger Führung, wobei auch David Strobel, damals noch in Freiburger Diensten, starke Aktionen beitrug. Mit dem 17:15 hatten die Gastgeber den Oshinos die vierte Niederlage in der Saison 2016/17 beschert. Frustriert saßen die Eltmanner Volleyballer nach Spielende da, beklatschten dann aber auch die Leistung des Gegners.



Diesmal steht Strobel in den Reihen der Eltmanner, war zwar einige Wochen verletzt, aber in seiner alten Heimat möchte er schon auflaufen und auch seine Leistung bringen. Entsprechend der Devise nach der unerwarteten Heimniederlage gegen Unterhaching vor einigen Wochen, dass nun jedes Spiel ein Endspiel sei, wollen die Eltmanner nach den starken Leistungen gegen Grafing und in Fellbach beim Verein mit den vielen Kampfsportarten auch Kampfansätze zeigen, denn auch, aber das weiß man in Freiburg vermutlich nicht, auch in Eltmann gibt es Top-Judoka und natürlich Top-Volleyballer. rom

VC Eltmann: Novak, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Krüger, Nürnberger, Kellermann, Späth, Werner, Strobel, Bibrack