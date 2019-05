Der FC Haßfurt bezwang den FC Neubrunn klar mit 5:1, Der TV Königsberg unterlag dem FC Sand II zu Hause mit 1:2.

FC Haßfurt - FC Neubrunn 5:1

Die Reise ins Stadion an der Flutbrücke endete schmerzhaft für das Team von Trainer Karl-Heinz Heckelmann. Nach nur fünf Minuten lag der FC Neubrunn im Hintertreffen, nach 90 Minuten prangte ein 5:1 für den gastgebenden FC Haßfurt auf der Anzeigetafel.

Felix Willinger war es, der mit dem ersten seiner drei Tore den Untergang des FCN einleitete (5.). Bis zur Halbzeitpause hielten die Gäste jedoch noch einigermaßen mit, mussten aber dennoch in der 34. Minuten Willingers zweiten Streich per Kopf erdulden, einmal rettete der Querbalken. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Neubrunner ihre Chancen, doch jubeln durften wieder nur die Gastgeber: David Wlacil erhöhte auf 3:0 für den FCH (52.), nur drei Minuten später stellte Willinger mit seinem dritten Treffer auf 4:0.

Zumindest ein Mal die Fäuste recken war dann aber doch noch angesagt: Daniel Hümmer hatte genug und wuchtete den Ball in die Maschen des Haßfurter Schlussmanns Johannes Eschbach (57.). Gegen die überlegenen Hausherren reichte das jedoch nicht. Lukas Schönbach bezwang FCN-Keeper Alexander Geißendörfer in der 72. Minute zum fünften Mal, in der weiteren Schlussphase hielt er seinen Kasten trotz weiterer Großchancen der Haßfurter aber sauber.

TV Königsberg - FC Sand II 1:2

Ein frühes Tor, dann eines kurz vor der Halbzeitpause: Das genügte der Sander Reserve, um den Dreier beim TV Königsberg zu entführen. Beide Treffer markierte Christoph Oppelt - der Sander netzte nach nur vier Minuten und in der 40. ein. Der TV Königsberg versuchte es meist mit langen Bällen, doch brachten die Versuche der Frazier-Elf nichts ein - wenn etwas durchkam, war der Sander Torhüter Felix Schneider zur Stelle.

Deshalb ging es mit einer für die Gäste komfortablen Zwei-Tore-Führung in die Pause, und auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Verteilung wenig. Der TVK agierte weiter körperbetont, zielführend waren die Spielzüge aber selten: Bis zur 58. Minute, als Königsbergs Kapitän Stefan Lediger das Spiel durch seinen Anschlusstreffer wieder belebte. Zu mehr sollte es jedoch nicht mehr reichen, der FC Sand II behielt die Oberhand und bleibt durch den Auswärtssieg am Spitzenduo Steinbach und Knetzgau dran.