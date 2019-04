Niederlagen für Krum und Dampfach

Null Punkte aus zwei Spielen lautet die bittere Bilanz des FSV Krum am Osterwochenende. Beim FC Thulba verliert die Fehlbaum-Elf in der Bezirksliga 0:1, am Montag zu Hause gegen Münnerstadt.

FSV Krum - TSV Münnerstadt 0:2

Tief sitzt der Frust beim FSV Krum. Man wähnte sich bereits wieder mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt, gegen Mitkonkurrent TSV Münnerstadt war die Partie nach wenigen Minuten praktisch gelaufen. "Da ist kein Aufbäumen und kein Einsatz da. Mit dem Foulelfmeter nach sechs Minuten war wieder einmal alles über den Haufen geworfen. Wenig später haben sie das 0:2 gemacht, dann war´s vorbei", ärgerte sich FSV-Abteilungsleiter Marco Schorr nach der Partie. "Münnerstadt hat gekämpft, stand wie eine Wand hintendrin und hat alles unterbunden." Tore: 0:1 Janik Markert (6., Foulelfmeter), 0:2 Nicolas Weber (9.).

FC Thulba - FSV Krum 1:0

Die Gäste ärgerten sich nach der Partie in Person von Abteilungsleiter Marco Schorr maßlos: "Es ist dasselbe wie jede Woche, ich will schon gar nicht mehr darüber reden. Solche Spiele darfst du nicht verlieren. Der Gegner macht sein schlechtestes Spiel in der Saison und wir schaffen es, unsere Chancen kläglich zu vergeben." Dabei vermisste der Krumer Abteilungsleiter vor allem das nötige Kämpferherz bei seiner Mannschaft: "Wir versuchen immer alles mit schönen und spielerischen Mitteln zu lösen. Aber das nützt uns jetzt nichts mehr, so langt es einfach nicht und keiner fragt in ein paar Wochen mehr, wie das Spiel gegen Thulba war." Den Treffer für den FC Thulba erzielte Maximilian Heinrich (77.).

DJK Dampfach - FT Schweinfurt 0:7

Deutlich siegte der Tabellenführer bei der DJK Dampfach - die Meisterschaft der FTS ist jedoch noch nicht perfekt. In der ersten Hälfte gingen die Schützlinge von Adrian Gahn per Doppelschlag binnen vier Minuten mit 2:0 in Führung. Im zweiten Spielabschnitt schraubten sie das Ergebnis weiter in die Höhe und sind nun ganz nah dran an der Rückkehr in die Landesliga. "Dampfach hat das am Anfang super gemacht, sie sind losgegangen wie die Feuerwehr. Dass man dann bei einem Rückstand, warmen Temperaturen und dem momentanen Tabellenstand vielleicht ein wenig nachlässt, ist ja auch klar", sagte Gäste-Coach Adrian Gahn nach der Partie.