FC Sand muss Niederlage in letzter Sekunde hinnehmen

Im Spielbericht wurde der Siegtreffer in Minute 94 erzielt, auf anderen Uhren war bereits die 97. Minute angebrochen, als Patrick Kro iß zum Elfmeter anlief. Der Stein, der den Ansbachern vom Herzen rutschte, als der Ball im Tor einschlug, war gefühlt so massiv, dass er tatsächlich für eine Quetschung der Raumzeit hätte sorgen können. Gejubelt wurde jedenfalls nach dem 2:1 im Heimspiel der Bayernliga Nord gegen die Fußballer des FC Sand (15.) ausgiebig. Das war der zweite Heimsieg der SpVgg Ansbach (9.) in dieser Saison.

Ganz wie die Zeit hängt auch die Bewertung eines Spiels von der Position des Betrachters ab. Christoph Hasselmeier ist mittendrin. Der Ansbacher Spielertrainer, im Zentrum der Dreierkette aktiv und zudem oft im Spielaufbau gefordert, war nach dem Last-Second-Sieg leicht euphorisiert. "Ein hoch emotionales Spiel und ein verdienter Sieg. Endlich hat sich die Mannschaft, die bis zum Schluss an sich geglaubt hat, einmal belohnt", sagte Hasselmeier. Von etwas weiter außerhalb betrachtet war es ein Erfolg des Willens und weniger des Könnens, wobei die furiose Schlussviertelstunde gnädig die vielen zähen Minuten zuvor übertünchte. Lange sah es eher nach Novemberblues als Siegesfeier aus.

Wagner gedankenschnell

Nach vielen vergeblichen Versuchen hatten böse Zungen ja schon behauptet, die SpVgg müsse wohl wieder den Trainer austauschen, um den heimischen Fans einen Sieg bieten zu können (der erste gelang nach der Amtsübernahme von Hasselmeier). Mehrfach in dieser Saison war es schon so, dass die "Grün-Weißen" die Erwartungen nach überzeugenden Auswärtsspielen vor eigenem Publikum nicht erfüllen konnten. Das war lange auch gegen Sand der Fall, und der Rückstand passte perfekt ins Bild.

Gedankenschnell spritzte Sebastian Wagner in einen weiten Ball Richtung SpVgg-Torhüter Sebastian Heid und nutzte den Abstimmungsfehler clever zum 0:1 (21. Minute). Diese glückliche Führung verteidigte der FC Sand zäh und eisern und unter Einstellung fast aller Offensivaktionen mit Hilfe geschickter Raumaufteilung - bis zur 79. Minute.

Hasselmeier, Kroiß, Sven Landshuter und Torschütze Michael Sperr lautete die Kombination, mit der der FCS-Tresor geöffnet wurde. Der erste Bayer nligatreffer des SpVgg-Nachwuchsstürmers war Doping für das müde Spiel, zu dem auch die schwierigen Platzverhältnisse ihren Teil beitrugen. Ein paar weitere Gelbe Karten und zwei Platzverweise später bereitete Mert Topuz den Ansbacher Siegtreffer vor, indem der FCS-Verteidiger Michael Belzner im Strafraum ansprang. Schiedsrichter Matthias Kraus pfiff nach dem Elfmeter gar nicht mehr an und musste sich dann von FC-Fans relativ deutlich deren Version von korrekter Nachspielzeitmessung erklären lassen.

Ganz anders sah das Jonas Bayerlein. Der robuste Ansbacher Verteidiger war als Teil der SpVgg-Abwehr mit am meisten betroffen von der Systemumstellung. Die sah so aus, dass die SpVgg-Abwehrkette auf drei Glieder reduziert wurde, zugunsten eines weiteren Offensivspielers. "Ich habe mich sehr wohl in der Dreierkette gefühlt, das kann gegen bestimmte Gegner durchaus ein Waffe sein", so Bayerlein. So richtig scharf wurde diese Waffe aber nur selten. Kroiß alleine vor FCS-Torhüter Markus Geier, der sauber parierte (18.), und Tom Abadjiew (20., 56.) verpassten gute Torchancen, ein Freistoß ans Lattenkreuz von Denny (77.) war die gefährlichste Torannäherung der Gäste in der zweiten Hälfte.

Der Sander Routinier Joe Bechmann blickt auf die Partie zurück: "Wir waren von Beginn an gut in der Partie, da wir auch wussten, was uns erwartet. Ansbach hatte mit dem schmierigen Geläuf große Probleme, und dementsprechend konnten wir unseren Tugenden besser ins Spiel bringen. Die Führung war aus meiner Sicht die logische Konsequenz. Dass Ansbach in der zweiten Halbzeit noch einmal aufkommen wird, war klar. Allerdings muss man auch sagen, dass der Schiedsrichter seinen Teil dazu beigetragen hat. Nicht nur, dass er zwei Minuten Nachspielzeit anzeigt und gefühlt acht nachspielen lässt. Aus meiner Sicht war auch der Elfmeter eine überaus strittige Entscheidung. So etwas pfeift man vielleicht in der 20. Minute, da juckt das keinen, aber nicht nach dem Spielverlauf und zu dieser Zeit. Das hat aus meiner Sicht unser insgesamt gutes Spiel komplett zerstört."

Die Statistik

SpVgg Ansbach: Heid - Bayerlein, Hasselmeier, Silaklang - Belzner, Dietrich, Manz - Abadjiew, Seefried (46. Landshuter) - Hammeter (58. Sperr), Kroiß / FC Sand: Geier - Gonnert, Topuz, Bechmann, Steinmann - Wieczorek (55. Rippstein), D. Schlereth, Karmann, T. Schlereth (83. Moser) - Rugovaj (90. Markof), Wagner / SR: Kraus (Rieden) / Zuschauer: 300 / Tore: 0:1 Wagner (21.), 1:1 Sperr (79.), 2:1 Kroiß (94., Foulelfmeter) / Gelbe Karten: Hasselmeier, Silaklang, Landshuter, Dietrich, Kroiß / D. Schlereth, Bechmann, Steinmann, Rippstein, Karmann, Topuz / Gelb-Rote Karten: Silaklang (92., Foulspiel) / Bechmann (93., Foulspiel)