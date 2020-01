Neuzugänge sollen den Haßfurter Hawks gegen Bad Aibling helfen

Die Tabellensituation in der Landesliga-Aufstiegsrunde hat sich nach dem vergangenen Null-Punkte-Wochenende mit den beiden Niederlagen für die Hawks weiter verschlechtert. Der ESC Haßfurt (7./3) ist mittlerweile neun Punkte vom Erreichen des Halbfinales, was Voraussetzung für den Bayernligaaufstieg ist, entfernt.

Vorzeitiges Aufgeben kommt für Trainer Volker Hartmann aber "keinesfalls infrage". Dennoch: Für ihn ist die einzige Wochenendpartie gegen Schlusslicht EHC Bad Aibling (8./0) am Freitagabend - am Sonntag ist Ruhepause in der Aufstiegsrunde - "endgültig richtungsweisend". ESC Haßfurt - EHC Bad Aibling (Freitag, 19.30 Uhr)

Alles andere als ein Sieg zählt für den Trainer in der siebten Aufstiegsrunden- sowie gleichzeitig der letzten Begegnung der Hinrunde nicht. "Sollten wir auch da leer ausgehen, war es das mit der Bayernliga", gibt er sich keinen Illusionen hin. Doch er glaubt fest an seine Mannschaft, die gegen die Amberger Wild Linos und bei den Devils in Ulm "viel Pech im Abschluss hatte".

Verstärkung von den Mighty Dogs

Dass diese Mannschaft bei noch acht ausstehenden Partien mit der Verpflichtung des Schweinfurter Eigengewächses Maurice Köder (22), des gebürtigen Berliners Kevin Faust (28) und des Litauers Domantas Cypas (23), wir berichteten, nochmals ihr Gesicht verändert, stimmt Hartmann ebenfalls zuversichtlich.

Ihm stehen gegen Bad Aibling nun voraussichtlich drei komplette Blöcke zur Verfügung, zumal auch die zuletzt fehlenden David Franek und Pascal Marx wieder an Bord sein dürften. Ob die angeschlagenen Michael Breyer, Christian Masel und Georg Lang wieder rechtzeitig fit werden, ist dagegen ungewiss.

Dennoch sollten die Hawks ihre derzeit geringe Chance aufrechterhalten können, doch noch den Sprung unter die "Top 4" zu schaffen: Ein Sieg gegen die Aibdogs ist dafür Pflicht. Die Mannschaft von Trainer Manfred Sassjadvolk, die in der Vorrunde der Gruppe 2 den vierten Platz erreichte, steht immerhin noch schlechter da: Bei einem Torverhältnis von 7:32 kassierte sie bis dato ausschließlich Niederlagen.

ESC-Trainer Hartmann warnt eindringlich

Doch weil auch für die Oberbayern die Partie in Haßfurt die vielleicht letzte Möglichkeit ist, noch einmal eine Serie zu starten, warnt Hartmann eindringlich: "Ich bin sicher, dass uns Bad Aibling alles abverlangt. Sie haben nichts zu verlieren. Ich bin aber überzeugt, dass die Jungs bereit sind für den zweiten Heimsieg und alles dafür tun, um das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen. Noch haben wir das Ziel nicht aus den Augen verloren", verspricht er "vollen Einsatz. Ich hoffe, dass uns unsere Fans trotz der vielen Enttäuschungen in den vergangenen Wochen weiter bedingungslos unterstützen und nach vorne peitschen". ESC Haßfurt: Jung, Hildenbrand - Hora, Cypas, Thebus, Faust, Köder, Masel (?), Marx, Breyer (?) - Hornak, Stach, Persch, Kohl, Trübenekr, Lang (?), Babkovic, Franek, Dietrich, Zürcher, Kratschmer.